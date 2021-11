Porsche 718 Cayman GT4 RS maakt stoutste dromen waar

Een recept waar je van gaat watertanden. Porsche heeft zich niet ingehouden om van de 718 Cayman GT4 RS iets heel bijzonders te maken.

Met de 981-generatie durfde de Duitse autofabrikant het niet aan. Ik heb het dan over het feit om met een Cayman GT4 RS te komen. De GT4 was echt het kleinere broertje van de veel ruigere 911 GT3. 385 pk was genoeg om lol mee te hebben, maar het volwassen chassis van de auto schreeuwde dat het zoveel meer aankon. Met de Cayman 718 GT4 durft Porsche nu wel die stap te zetten in vorm van de RS. En het is echt iets speciaals geworden.

Motor van de 911 GT3

Op papier is de GT4 RS al zo indrukwekkend dat je bijna de ‘gewone’ GT4 vergeet. De Porsche 718 Cayman GT4 RS heeft een 4.0-liter middenmotor boxermotor. Deze atmosferische zescilinder is goed voor 500 pk en 450 Nm koppel. Net als bij de 911 GT3, mag het motorblok het uitzingen tot maximaal 9.000 tpm. Mede dankzij een gewicht van 1.415 kg is de RS ruim 23 seconden sneller op de Nordschleife in vergelijking met de GT4.

Porsche levert de Cayman GT4 RS exclusief met PDK. Het wapen sprint in 3,4 seconden naar 100 km/u en de topsnelheid ligt op 315 km/u. Dat lagere gewicht is bereikt door onder meer het weglaten van isolatie, het gebruik van carbon en door de achterruit van lichtgewicht glas te maken. De bijzondere achterspoiler met zwanenhalsbevestiging kennen we ook van de 911 GT3. Vergelijkbare technologie is hier toegepast, wat resulteert in ongeveer 25 procent meer downforce dan de GT4 wanneer de aero in de Performance-stand staat.

Weissach-pakket

Niet alleen de aandrijflijn en de prestaties zijn RS-waardig. Het uiterlijk is dat ook. Zo heeft de Porsche 718 Cayman GT4 RS bijvoorbeeld luchtinlaten achter de portierruiten. Volgens het merk worden de inzittenden hier getrakteerd op een geweldig inlaatgeluid. Verder zijn er luchtinlaten vóór de achterwielen te vinden voor extra koeling. Porsche heeft veel gebruik gemaakt van carbon voor deze GT4 RS. Dat is nog eens extra zichtbaar als je kiest voor het optionele Weissach-pakket. Onderstaande zaken zijn dan uitgerust in carbon:

Voorklep

Luchtinlaten

Koellunchtinlaatpanelen

Airboxafdekking

Spiegelkappen

Spoiler

Verder brengt het Weissach-pakket een titanium uitlaatsysteem en rolkooi met zich mee. Optioneel zijn 20 inch gesmede magnesium wielen mogelijk in plaats van standaard gesmeed lichtmetaal.

Maart 2022 bij de dealer

De onthulling van de Porsche 718 Cayman GT4 RS is op de Los Angeles Auto Show. Vanaf maart 2022 is de auto te bewonderen bij Nederlandse Porsche Centra. Prijzen maakt Porsche binnenkort bekend.