Prijs gefacelifte 3 Serie bekend: goedkoopste zescilinder van NL!

De prijs van de gefacelifte 3 Serie is bekend. De 330d is een koopje!

Het is zescilinder-dag bij Autoblog. Na de prijzen van de verrassend voordelige Ford Ranger Raptor, hebben we nu ook de prijs van de gefacelifte 3 Serie voor je!

Prijs gefacelifte 3 Serie benzine

En laten we maar meteen beginnen met de prijzen! De BMW 318i is er vanaf 50.108,27 euro. Voor dat geld heb je een 156 pk sterke tweeliter benzine turbomotor. De 320i met 184 pk (53.738,27 euro) en 330i met 245 pk (57.779,27 euro) hebben ook een dergelijk blok (de B48B20), maar dan in een andere afstelling. Vierwielaandrijving kan pas vanaf de 320i.

Het topmodel is de M340i xDrive, daar wil BMW graag 85.299,53 euro voor hebben. Dan heb je wel een heerlijke zes-in-lijn (de B58B30) met 374 pk en 500 Nm. Plus de goedkeuring van @wouter, uiteraard.

318i benzine, helemaal standaard!

Prijs gefacelifte 3 Serie met dieselmotor

Wil je juist geen goedkeuring van Wouter hebben, dan moet je gaan dieselen. Het begint bij de 316d (122 pk) voor 50.304,78 euro. De 318d (150 pk) kost 53,934,78 euro en de 320d (190 pk) 57.564,78 euro. Dat zijn allemaal varianten van de B47D20. Wat je echt wil (of in elk geval, wat ondergetekende graag wil), is een 330d.

Die is er vanaf 67.219,14 euro. Het is daarmee de goedkoopste zescilinder van Nederland! Met 286 pk en 600 Nm is de B57D30 een behoorlijk monster. Maar het kan nog dikker en duurder met de M340d (340 pk en 700 Nm), die is er vanaf 92.081,20 euro.

Geen M pakket, wel een paar opties

Prijs gefacelifte 3 Serie hybrides

Voor Nederland zullen de plug-in hybrides het meest populair zijn. De 320e met 204 pk kost 51.194,27 euro. De 330e (292 pk) kost 55.429,27 euro. Dat is stiekem wel een redelijke prijs gezien de prestaties en het verbruik.. Ook handig om te weten, een automaat is nu altijd standaard en je kunt bijna alle uitvoeringen als sedan of Touring krijgen. De 320i xDrive (benzine) is exclusief voor de sedan en de 320e xDrive (PHEV) is er enkel en alleen voor de Touring.

M Sport

Standaard, M Sport en M Sport Pro

Dan nog even het volgende waar Autoblog-lezers @karhengst en @nldonaldo ons even op wezen. Op de persfoto’s zie je allemaal modellen met M Sportpakket. Dat doen fabrikanten wel vaker. Echter, dat is niet hoe je ‘m standaard krijgt.

M Sport Pro

Qua uitvoeringen is de Luxury Line komen te vervallen. In plaats daarvan is er nu een M Sport Pro. Deze heeft nog wat extra M-goodies, zoals een zwarte grille.

Uiteraard kun je ‘m nu ook samenstellen in de configurator. Hoe zou jij hem samenstellen? Krijg jij hem over de 120 mille? Laat het weten, in de comments!