Prijs Lexus RX bekend (en verrassend scherp)

Ja, dames en heren. Het moment is hier. De prijs van de nieuwe Lexus RX is bekend. Past ‘ie in het budget?

Als we het hebben over pioniers in de SUV-crossover klasse, dan komt altijd de BMW X5 naar boven. En anders wel de Porsche Cayenne. Of de Mercedes-Benz ML. In al die gevallen is dat FOUT. De Lexus RX was de eerste auto die SUV-kwaliteiten met een premium badge en luxe uitrusting combineerde. En dan bedoelen we een auto die níet staat op een ladderchassis (dus die Mercedes ML valt dan af). Dan houd je de Cayenne (2002) en BMW X5 (1999) over. En de Lexus: die is er al sinds 1998!

Prijs Lexus RX bekend

De eerste generatie, de ‘XU10’ kwam in 1998 in de VS op de markt. Waarom maken zoveel mensen dan de feit door de BMW X5 te betitelen als eerste grote luxe crossover voor op het asfalt? Simpel, de RX kwam pas in 2000 (na de facelift) bij ons in Nederland op de markt, de BMW was er aan het einde van 1999 al.

Nu je dit stukje irrelevante doch hopelijk vermakelijke auto-informatie tot je hebt mogen nemen, kunnen wij u met grote trots verblijden met het volgende nieuws. De prijs van de nieuwe Lexus RX is bekend! Onlangs is de vijfde generatie Lexus RX (de AL30 voor intimi) onthuld. De auto komt naar Nederland in drie hybride smaakjes: 350h, 450h Plug-in en 500h Turbo.

Laagste prijs Lexus RX

We houden je niet langer in spanning: het goedkoopste exemplaar kost je 84.995 euro! Dat is opmerkelijk genoeg niet de instapper. Nee, voor die 84.995 euro krijg je namelijk de RX450h+ Plug-in Hybrid. Deze heeft een 2.5 viercilinder met elektromotor, goed voor een systeemvermogen van 309 pk. De instapper is de gewone RX350h Hybrid, die je niet kunt laden. Deze heeft een 2.5 viercilinder met elektromotor en een systeemvermogen van 250 pk. Deze kost je 92.995 euro. In beide gevallen hebben we het over het ‘Comfort Line’-uitrustingsniveau. Daar zit standaard eigenlijk al alles op wat je ooit nodig kunt hebben.

Luxury Line

Maar een Lexus koop je niet omdat je ‘m nodig hebt, maar omdat je je zelf wilt laven aan pure luxe. Daarom is er ook een ‘Luxury Line’. Dan krijg je dingen als schakelflippers, LED-lampen voor en achter (plus bochtenverlichting én knippers), stoelventilatie en geheugenfunctie voor de voorstoelen. Oh, en ‘smooth’-lederen bekleding. Dus lekker zacht. De RX450h+ Plug-in Hybrid kost in deze uitvoering 88.995 euro. Altijd doen dus voor die vier mille. Niet doen, de 350h kiezen. Die is namelijk 96.995 euro.

Executive Line

Een nog luxere versie is de Executive Line. Als RX450h+ Plug-in Hybrid ben je 91.995 euro kwijt, de gewone 350h kost 99.995 euro. Je krijgt dan items als een verwarmd stuurwiel, heads-up display, touch-knoppen op het stuurwiel, ‘nano-e’-luchtzuivering en ambient-verlichting met 64 verschillende kleuren.

President Line

Het meest luxe model is echter de Lexus RX in President Line-uitdossing. Dan krijg je 21″ patta’s, de complete DVD-collectie van Bert Visscher (je verwacht het niet!), houtafwerking voor het stuurwiel, dimmende binnenspiegel, deurpanelen in suède afgewerkt, houtafwerking voor het dashbaord, Lane Assist, Traffic Alert en nog wat dingen die je maar zou kunnen missen.

Wat je absoluut niet kan missen is het Mark Levinson-audiosysteem met 21 speakers. Alleen daarom al moet je de President Line bestellen. Als je de 450h besteld, kost ‘ie 97.995 euro, minder dan een ton nog. De 350h gaat eroverheen maar die moet je gewoon niet bestellen.

Prijs Lexus RX 500h Turbo Hybrid!

Dan de dikste uitvoering: de Lexus RX500h Turbo Hybrid! Deze heeft een dikkere motor én sportievere aankleding dan de President Line. Alle F-Sport-goodies worden gemonteerd. Dus F-Sport-velgen, grille, bumpers, instaplijsten, sportstuurwiel en grotere remmen.

De RX500h Turbo heeft een 2.4 liter turbomotor en elektromotor die samen 371 pk mobiliseren. Daardoor kun je in 5.9 seconden de 100 km/u aantikken. De dikste is dan toevallig ook de duurste: 129.995 euro.

Prijs Lexus RX in vergelijking met de concurrentie

De prijzen die Lexus aankondigt, gelden vanaf volgend jaar. Als je de auto nu besteld, krijg je ‘m ook pas na de jaarwisseling. Houdt dat even in het achterhoofd als we de auto vergelijken met de concurrentie:

Suzuki Across Plug-in Hybrid Style | € 54.900

Lexus RX450h Comfort Line | € 82.400

Jeep Grand Cherokee 4xe Limited | € 85.400

Ford Explorer ST-Line | € 85.605

Audi Q7 55 TFSI e | € 87.573

BMW X5 xDrvive45e | € 89.842

Mercedes-Benz GLE 350e 4MATIC | € 90.334

Volvo XC90 T8 Recharge Core | € 91.995

Range Rover Sport P440e S | € 104.549

Porsche Cayenne e-Hybrid | € 109.000

Korte samenvatting: de Lexus is het goedkoopste in vergelijking met zijn concurrenten! Al helemaal als je bedenkt dat de extra BPM-boete voor volgend jaar nog effect gaat hebben op de nieuwprijzen van deze auto’s.

Een groot verschil is wel dat bijna alle auto’s een zescilinder benzinemotor hebben, iets dat in deze klasse wenselijk genoemd zou kunnen worden. Ook hebben we eindelijk een overzicht gevonden waarin de Suzuki Across lekker goedkoop is!

