Lexus RZ450e prijs: te hoog voor je leasebudget?

Op het lijstje nieuwe leaseauto uitzoeken kan de Lexus RZ450e wellicht afgestreept worden, want de prijs van de EV is bekendgemaakt.

Een nieuwe leaseauto uitzoeken is leuk, maar je bent ongetwijfeld gebonden aan een strak leasebudget. Het aanbod elektrische auto’s groeit, maar vooral in het meer prijzige segment vinden de meeste ontwikkelingen plaats. In principe ook logisch, met de duurdere modellen behalen autofabrikanten grotere marges.

En dat brengt ons bij de Lexus RZ450e prijs. De Nederlandse importeur heeft het prijskaartje van de elektrische auto bekendgemaakt. Schocking: mogelijk valt deze buiten je leasebudget. Het begint namelijk bij een deftige 64.595 euro. Dat is voor veel mensen iets te hoog gegrepen.

Vermogen

Voor die 64k krijg een volledig elektrische Lexus met een 71,4 kWh groot accupakket en vierwielaandrijving. Het systeemvermogen ligt op 313 pk, waardoor je in elk geval genoeg power hebt om bij het stoplicht vlot weg te zoeven. Het sprintje naar de honderd is in 5,6 seconden gedaan.

Standaarduitrusting

Standaard met iedere Lexus RZ450e is onder andere een 14-inch multimediasysteem, 10 speaker Lexus Audio-geluidsinstallatie, USB-C-aansluitingen voor- en achterin, draadloze telefoonlader en parkeersensoren voor en achter met camera. De belangrijkste dingen zitten er in elk geval op.

Lexus verwacht in de loop van deze maand met de voorverkoop van de RZ 450e te starten nu de prijs bekend is gemaakt. Rond de jaarwisseling worden de eerste exemplaren in ons land verwacht. Een volledige prijslijst volgt later in het jaar.

Concurrentie

De nieuwe Lexus RZ 450e concurreert met diverse andere elektrische auto’s. Een trapje lager zit bijvoorbeeld de Toyota bZ4Xe. Die zijn elektrische basis deelt met deze Lexus. De Toyota begint bij iets meer dan 50.000 euro.

Een gelijkwaardige concurrent is er in vorm van de Tesla Model Y. De prijs van de Amerikaan begint bij 65.990 euro. Behoorlijk in de buurt van de Lexus dus. De Audi e-tron dan. De SUV kennen we al een aantal jaren en begint bij 66.415 euro. Even doorsparen voor een BMW iX3, want die is met 69.333 euro nog een klap duurder. Sluiten we het verhaal af met de Mercedes EQB als concurrent, met een vanafprijs van 57.013 euro.