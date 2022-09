Lexus RX 2023 rijtest en video

Wereldwijd zijn er meer dan 3,5 miljoen RX-en verkocht. Voor modeljaar 2023 komt een helemaal nieuwe Lexus RX die wij onder het mes leggen voor de rijtest.

Voor Nederlanders voelt het niet zo, maar Lexus is feitelijk één van de pioniers van het genre. Ze kwamen immers al in 1998 uit met de eerste generatie RX. Overigens is het wellicht een wat meer mondiale auto, want van de 3,5 miljoen verkochte exemplaren kwamen er 300.000 naar Europa.

“Next Chapter” Lexus design

Denk je aan het ontwerp van Lexus, dan denk je ongetwijfeld aan de grote spindle grille. Love it or hate it, het is in ieder geval zeer herkenbaar. Nu zo veel auto’s op elkaar lijken, is dat zeker geen slechte kwaliteit. Voor de nieuwe RX is de grille meer onderdeel geworden van de carrosserie, waardoor het wat natuurlijker oogt.

Met de goede kleur vind ik Lexus RX best te pruimen, de zwarte F-sport of een exemplaar in de nieuwe kleur Sonic Copper zijn best fraai. Het helpt dat de proporties wat sportiever zijn geworden. Zo is de A-stijl naar achteren verplaatst, waardoor de motorkap langer lijkt. Door de 60mm langere wielbasis zijn de overhangen gereduceerd en de door de grotere spoorbreedtes staat de RX beter op zijn wielen. Voor kwam er 15mm bij, achter 45mm.

Alleen hybrides voor Europa

We zijn het bijna niet meer gewend bij Lexus, maar er valt motorisch zelfs iets te kiezen! Er komen drie hybrides, die ook nog eens alledrie een ander recept hebben. Er komt een klassieke hybride, een plug-in hybride en een hybride gekoppeld aan een turbomotor.

De klassieke hybride in de vorm van de Lexus RX350h is voor petrolheads als ons wellicht de minst interessante. We kennen het recept inmiddels wel, worden waarschijnlijk nooit echt fan. Rationeel gezien is het een goede aandrijflijn, maar rationaliteit is saai. Het sonore geluid tijdens accelereren geeft mij nooit dat luxe gevoel van een motor die het allemaal aankan.

Toch levert de 2,5 halve liter grote viercilinder parallel hybride aandrijflijn voldoende vermogen, het systeemvermogen is 250 pk. Het is genoeg voor een sprint naar de 100 in 7.9s. Met de juiste rijstijl is het vast ook heel zuinig, hoewel je dan eigenlijk beter direct voor een nog veel rationelere Prius kan gaan. Flauwigheid, want het is eigenlijk wel te doen.

Het snoepje van de week: RX500h

In theorie biedt de RX500h het beste van twee werelden en gezien de typeaanduiding ook wat meer oomph dan de instapper. Interessant is de aandrijflijn zeker: Lexus combineert een 2.4 liter turbo viercilinder met een elektromotor op de vooras en een potente e-axle achteraan. Net als bij de andere hybride RX-en zal de verbrandingsmotor de achterwielen niet aandrijven, daar is alleen een 76 kW sterke elektromotor te vinden.

De voorwielen worden door de verbrandingsmotor aangedreven óf door de elektromotor die daar ook te vinden is. De voorste elektrische motor zit tussen de viercilinder en de versnellingsbak (die een koppeling aan beide zijden heeft). De RX500h kan dus switchen tussen parallelle hybride en EV modes. De CVT bak heeft het veld mogen ruimen voor een zestraps automaat.

Om het nog leuker te maken heeft de DIRECT4 vierwielaandrijving best leuke trucs. De aandrijfkrachten tussen voor en achter kunnen variëren van 100:0 en 20:80. Het aardige is dat de RX500h tijdens het insturen typisch de verdeling 70:30 of 50:50 kiest en bij uitaccelereren uit de bocht het koppel meer naar achter stuurt tot 20:80.

Met een maximaal vermogen van 371 pk en een maximaal koppel van 550Nm maakt de RX500h de typeaanduiding ook wel waar. De sprint naar de 100 duurt slechts 6,1s, de topsnelheid is 210 km/u.

En wat kon het merk Lexus deze upgrade van de hybride techniek goed gebruiken. Dankzij de conventionele automaat zijn er schakelmomenten en is het wat nare constante gebrom verdwenen. Dankzij de dubbele elektrische ondersteuning is de aandrijflijn goed bij de les. En ja die 371 pk voel je er best aan af. Vrijwel nooit kom je wat tekort, hoewel in het snikhete Californië geen stukken onbegrensde autobahn zijn tegengekomen.

Of een PHEV: RX450h+

Met de Lexus NX liet Lexus zien dat ze best een plug-in hybride kunnen bouwen. De RX450h+ heeft dezelfde aandrijflijn, dus dat zit wel snor. De basis vormt de viercilinder Atkinson cycle 2.5 benzinemotor. Op de achteras is weer een elektromotor te vinden. Met een accupakket van 18.1 kWh haalt de Lexus RX450h+ in de testcyclus 65 km volledig elektrisch, in de praktijk zou daar toch zo’n 35-40 km van over moeten blijven. Opladen kan vervolgens weer met de 6.6 kW lader aan boord of via het stopcontact. Als de accu volledig leeg is, dan belooft Lexus dat de RX450h+ nog steeds een relatief zuinige hybride is.

Totaal heeft de RX450h+ 309 pk aan systeemvermogen en sprint daarmee in 6,5 tel naar de 100. Dat zit akelig dicht bij zijn grotere broer. Gezien de fiscale aanschafvoordelen van de RX450+, kan je verwachten dat Nederlanders niet snel voor de RX500h zullen kiezen. De Nederlandse importeur verwacht dat circa 70% van de kopers voor de RX PHEV gaan kiezen.

Net als de RX350h heeft de RX450h+ een continue variabele transmissie (CVT), maar dankzij de extra elektrische ondersteuning is het motorgeluid minder storend. Het is er nog wel, maar door de toegenomen sprintcapaciteit is het in verhouding met de acceleratie.

Achterwielbesturing, alleen voor de RX500h

Waar bij de Duitse concurrentie je je door ellenlange optielijsten moet worstelen, was het bij de Japanners een stuk eenvoudiger. Kies een uitvoering, een kleur en of je een panoramadak wil. Klaar is klara.

Nadeel is wel dat alleen de RX500h vierwielbesturing krijgt. Begrijpelijk als je als een toevoeging voor de sportiviteit ziet, wat het op zich ook is. Het zorgt er echter ook voor dat manoeuvreren bij parkeren of straatje keren een stuk fijner wordt. Bij lage snelheden stuurt de achteras namelijk tot 4 graden tegen, wat de wendbaarheid enorm vergroot. Op hogere snelheden stuurt de achteras mee, zodat de stabiliteit wordt vergroot.

Nog makkelijker wordt de optielijst het bij het Lexus Safety System+. Dat zit er altijd op met een hele suite aan veiligheidssystemen die nu bijvoorbeeld ook motorfietsen herkennen. Interessant was de “virtuele rijinstructeur” zoals ik hem pleeg te noemen, die helpt stiekem om wat veiliger te rijden. De Proactive Driver Assist laat bijvoorbeeld de auto iets harder (regeneratief) afremmen als je op een voorganger inloopt.

Interessant voor Nederlandse fietsers is de E-latch. De deur opent via een knop, waarbij de Lexus zal weigeren de deur te openen als de sensoren zien dat een fietser of een auto langszij rijdt. Lexus verwacht dat het systeem tot een vermindering van 95% van ongevallen met deuren kan leiden.

Onderstel prima, niet baanbrekend

De Adaptive Variable Suspension (AVS) heeft adaptieve schokdempers en is standaard op de Luxury en F SPORT modellen. Lexus claimt een toegenomen range qua demping, de verschillen tussen Normal en Sport zijn inderdaad goed merkbaar. Beide standen zijn comfortabel genoeg, maar laten ook beiden best nog wat bodyroll toe. Technieken als luchtvering of actieve rolstabilisatie heeft de Lexus RX niet, daar laten ze nog wel iets liggen ten opzichte van de (Duitse) concurrentie.

Dag touchpad, hallo touchscreen

En volgens de laatste trends krijgt de Lexus ook spraakbediening, maar die hebben we voor deze keer gelaten voor wat het is. Interessanter is dat Lexus een lekker groot scherm midden op het dashboard heeft gemonteerd. Het is naar de bestuurder toe gedraaid en staat dichtbij genoeg om niet uit je stoel te hoeven komen om het aan te raken. De graphics zijn wellicht wat bedaagd, maar het werkt allemaal prima.

Lexus heeft, net als de meeste andere autofabrikanten, behoorlijk gesnoeid in het aantal knoppen. Fijn is dat het onderste deel van het scherm altijd de belangrijkste items voor het klimaat aan boord laten zien. We zagen het al eerder bij Range Rover, maar het blijft mooi: de fysieke draaiknoppen op het scherm.

Iets wat je moet weten: bij bedienen van sommige knoppen op het stuur wordt de informatie op de headsupdisplay getoond. Dat went overigens snel en werkt ook prettig. Je moet alleen even weten dat het zo is, want anders blijf je naar één van de twee andere schermen staren waar dan niets gebeurt.

Conclusie

Eindelijk de hybride getemd, dat was de gedachte na het eerste kwartier aan boord van de RX500h. Een heerlijke aandrijflijn die belooft zowel relatief zuinig te zijn, maar ook comfortabel snelheid maken is. Het recept voor de RX450h+ kenden we al, ook die doet het goed.

Wat we nog niet kennen, zijn de prijzen. De uitgaande RX begon bij een ruime 80 mille, dus een goedkope jongen wordt het niet. Met standaard 10 jaar garantie, de Lexus Red Carpet Treatment en de rest van de kwaliteiten, lijkt de RX zeker geen gekke keus. Met de RX500h kan je zelfs verstokte petrolheads blij maken, nu maar hopen dat die nog een beetje schappelijk prijskaartje krijgt.