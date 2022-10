Kawasaki onthult een elektrische groene schicht

Nou ja oké, het grootste deel is zwart/grijs. Maar deze elektrische schicht van Kawasaki heeft ook groene details!

Pfoah, een EV 10-daagse en dan ook nog motorblog? We horen de conservatievelingen onder onze lezers (god bless) al een beetje moeilijk kreunen. Maar jawel, we pakken er vandaag even een elektrische motor bij. Want het is natuurlijk niet alleen tijd voor vierwielers om de 21ste eeuw ingesleept te worden, ook de tweewielers zullen eraan moeten geloven.

Kawasaki beloofde vorig jaar om dit jaar drie elektrische modellen voor te stellen. Ze hebben nog even, maar het lijkt een Elon Muskesque belofte te worden. Het is immers alweer oktober en de teller staat met deze nieuwe Kawa nu op één. Desalniettemin, één is beter dan geen en de origineel genaamde Kawasaki EV, ziet er bovendien productierijp uit. De unit is vandaag gepresenteerd op de beurs Intermot.

Het is een beetje een voortborduursel op de Z400 qua naaktfiets-look, alleen is de EV natuurlijk uitgevoerd met een elektromotor. Opvallend genoeg voltrekt de voortse gang zich wel middels een ketting en niet met een riem, zoals je meestal ziet op EV motoren. De Kawa EV is al in actie gekomen en wel tijdens de 8 uur van Suzuka. De motor deed daar in augustus een demorun, samen met een hybride broertje.

Wij zien geen reden waarom deze Kawa geen groen licht krijgt voor productie volgend jaar. Of nou ja, zonder dat groene licht voorop dan. Koop dan?