Prijs Mercedes-AMG EQS 53 bekend

De prijs van de Mercedes-AMG EQS 53 is uiteraard heel erg stevig. Krijg je wel wat voor terug.

In eerste instantie zijn elektrische auto’s een beetje maf, net als de eerste hybrides. Het ‘apart zijn om het apart’ zijn is daar een belangrijk onderdeel van. Je gaat de technologie niet verhullen in onopvallende auto. Het moet immers niet alleen vernieuwend zijn, maar er ook zo uitzien.

Gelukkig komen er ook gewoon een hoop dikke EV’s aan. Waar je met een Tesla nog min of meer een statement maakt (ook niet meer zoveel als vroeger), is de EQS voornamelijk een enorm dikke sloep. Die wordt nu bijgestaan door een enorm dikke sloep met sportief randje, de EQS53 AMG. Daar zijn de prijzen nu van bekend.

Prijs Mercedes-AMG EQS 53

We vallen meteen in huis met de prijs van de eerste elektrische AMG: 172.010 euro. Ai. Daarmee is het absoluut geen goedkope auto geworden. Maar ja, het is dan ook de snelle en sportieve uitvoering van de beste elektrische auto van dit moment.

De elektromotoren zijn goed voor 658 pk en 950 Nm. Als je het AMG Dynamic Plus-pakket besteld, is het mogelijk om deze waarden tijdelijk te verhogen naar 762 pk en 1.020 Nm. Het is dan mogelijk om in 3,4 tellen naar de 100 km/u snellen, maar dan moet je wel minimaal 80% lading in de loodzware accu’s hebben. Dat soort disclaimers horen trouwens bij Tesla thuis, juist niet bij Mercedes-Benz.

Zeer emotioneel

De topsnelheid is begrensd op 250 km/u. Als je het AMG Dynamic Plus-pakket NIET besteld, ga je in 3,8 seconden naar de honderd kilometer per uur en is de EQS53 AMG begrensd op 220 km/u. Als je dit pakketje besteld, krijg je er een geluid bij dat volgens Mercedes ‘zeer emotioneel’ is. Je bent geïnformeerd! Het AMG Dynamic Plus pakket kost trouwens 4.840 euro. Voor 5.082 euro krijg je keramische remmen aan de voorzijde.

Overigens denken we dat er op termijn nog wel wat snellers aankomt. De ’53’-badge van AMG is een heel erg milde variant bij modellen als de AMG GT 4-Door en E-Klasse. We verwachten dan ook een volvette ’63’ of ’73’. Daarnaast heeft Mercedes ook het gamma aan de onderkant afgerond. Er is nu een EQS350 met achterwielaandrijving en ‘Business Line’-uitvoering. Dan kun je EQS rijden vanaf 91.303 euro. Dat is het blauwe model op de foto’s. Uiteraard kun je deze ook nog aankleden in de Mercedes EQS configurator!

