BREEK: Dít is de Alfa Romeo Giulia SWB Zagato!

Goed nieuws, want de Alfa Romeo Giulia SWB Zagato is hier!

Nou, het heeft eventjes geduurd, maar dit is ‘m dan! De Alfa Romeo Giulia SWB Zagato is eindelijk officieel, Middels enkele teasers en diverse geplande lekkages wisten we al het een en ander over de auto. Gisteren kregen we nog wat detailfoto’s die al een beetje een idee gaven, voor nu hebben we de echte foto’s voor je van de speciale Alfa Romeo!

De Alfa Giulia SWB Zagato is, zoals de naam suggereert, in basis een Alfa Romeo Giulia. Daar heeft Zagato vervolgens de zaag in gezet. Er is een compleet nieuw koetswerk geheel van koolstofvezel, maar er is meer aan de hand.

Zo is het nu een tweedeurs auto, in plaats van een vierdeurs. Het gedeelte ‘SWB’ in de naam staat voor Short Wheelbase. De Alfa Romeo van Zagato heeft een kortere wielbasis dan de standaardversie.

Géén automaat!

De standaardversie is overigens de Giulia GTA, dus met de sterkere 2.9 liter V6. Deze levert een vermogen van 540 pk en een koppel van 600 Nm. Heel erg bijzonder is dat deze nu niet gekoppeld is aan de ZF 8HP-transmissie, maar aan een handgeschakelde zesbak! Deze was heel aan het begin eventjes leverbaar voor Europa, maar verdween vervolgens vrij snel.

Het is verder een typische Zagato. Dat betekent een double-bubble dak en en vrij bijzondere styling. De achterzijde doet denken aan Aston Martin V8 Vantage en de koplampen lijken van een Alfa Romeo Tonale te komen.

Productiekansen Alfa Romeo Giulia SWB Zagato

Ook het interieur is aangepakt. Een gemiste kans is dat ook hier het interieur hoofdzakelijk zwart is. Juist bij een Alfa Romeo past een aparte interieurkleur en juist bij de Quadrifoglio is (en was) er niets te kiezen op wat stikseltjes na. Na ja, er zijn wat extra groene reepjes leer en groen is een kleur. Dus niet zeuren.

Dan de productiekansen. Zijn die er? Hee even dachten we aan speciale oplage. Maar over prijzen, aantallen en bijtelling rept Zagato met geen woord en Alfa Romeo ook niet. Gezien het feit dat de handbak in zit, lijkt het ons niet onaannemelijk dat het eenmalig project is.

Als we daar mee over weten, laten wij het jullie uiteraard zo snel mogelijk weten. Ook al bouwt Alfa Romeo er maar eentje, dan zullen wij vanzelfsprekend daar op den duur een occasions-aankoopadvies over maken.

