Win kaarten voor F1 tentoonstelling Louwman Museum

Er is een nieuwe auto aan de tentoonstelling toegevoegd. Eén van de meest extreme Formule 1-auto’s uit zijn tijd: de F1 Arrows A8.

Door de jaren heen is de Formule 1 steeds veiliger geworden. Het zijn nog steeds bijzonder listige auto’s om te besturen. Kijk maar naar de recente crash van Charles Leclerc tijdens de Grand Prix van Frankrijk. Vroeger, in een tijd dat je het echt allemaal zelf moest doen, was de Formule 1 pas écht listig.

Een auto die zijn sporen heeft verdiend is de F1 Arrows A8 van de Belgische coureur Thierry Boutsen. Hij gaf de auto ook de sporen. De bijzonder listige auto had zelfs nog wheelspin bij het uitkomen van bocht één in Monaco, in de heuvelklim richting het Casino.

En dus vonden ze bij het Louwman Museum dat zo’n bijzondere Formule 1-auto aan de tentoonstelling F1 Legends toegevoegd moest worden. Van 22 augustus tot en met 4 september maakt de F1 Arrows A8 van Thierry Boutsen deel uit van de expositie.

De cijfers liegen er niet om. Deze auto was goed voor 1.200 pk op een gewicht van slechts 500 kilogram. Daar komen de veel zwaardere F1-auto’s van vandaag de dag niet aan. Ook niet aan dat vermogen.

Jij kunt (gratis!) oog in oog komen te staan met de Arrows A8 die werd gebruikt in het seizoen van 1985 door Boutsen. Autoblog mag namelijk 5* 2 toegangskaarten weggeven van het Louwman Museum!

Legendarische Formule 1 auto’s

Naast de auto van Boutsen bestaat de expositie uit nog zeven andere legendarische F1-wagens. Onder andere de Mercedes W196 (1955) van Juan Manuel Fangio, de Lotus 33 (1965) van Jim Clark en de Ferrari 500 F2 (1953/1953) van Alberto Ascari. Kortom, stuk voor stuk bijzondere auto’s die als winnaar over de streep zijn gekomen tijdens een Formule 1 Grand Prix in het verleden.

Naast deze expositie geven de toegangskaarten ook toegang tot de vaste collectie van het Louwman Museum. Waar meer dan 250 auto’s van 100 autofabrikanten te zien zijn.

Fotocredit: Louwman Museum