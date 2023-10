VDL Nedcar krijgt tóch weer een nieuwe klus van BMW

Dat betekent niet meteen dat er reden is voor een groot feest in Born.

We konden recentelijk kennis maken met de gloednieuwe MINI Cooper en de eveneens gloednieuwe Countryman. Harstikke leuk, alleen niet voor VDL Nedcar. Geen van beide auto’s zal namelijk in Born geproduceerd worden. Volgend jaar zullen de laatste Limburgse Mini’s van de band rollen, nadat in 2022 al de laatste BMW van de band is gerold.

Als je afhankelijk bent van één opdrachtgever zit natuurlijk in een hele kwetsbare positie en dat is de laatste tijd pijnlijk duidelijk geworden. VDL Nedcar is er niet in geslaagd om de leegte die BMW achterlaat op te vullen en moet bijna de helft van het personeel de laan uitsturen.

We hoorden de laatste tijd dus vooral slecht nieuws vanuit Born, maar nu is er toch weer iets positiefs te melden. VDL heeft namelijk tóch weer een nieuwe klus van BMW in de wacht gesleept. De banden worden dus niet verbroken na 2024.

VDL Nedcar gaat geen auto’s meer in elkaar schroeven voor BMW, maar wel iets anders: batterijmodules. Het gaat om een order van 125.000 modules, waar ze ongeveer over een jaar aan gaan beginnen. Vervolgens zijn ze er nog in ieder geval tot 2035 zoet mee.

Het is leuk dat BMW VDL nog wat werk gunt, maar helaas is dit maar een relatief klein klusje. Om deze order weg te werken zijn slechts enkele tientallen medewerkers nodig. Dat is natuurlijk niks voor een bedrijf wat op dit moment nog een kleine 4.000 man in dienst heeft.

De order van BMW neemt ook maar 10% van de productiecapaciteit in beslag die is ingericht voor batterijsystemen. En dan hebben we het nog maar over één productiehal. VDL hoeft hun zoektocht naar nieuwe opdrachtevers dus zeker nog niet te staken.