BREEK!!! Nieuwe Mercedes-AMG GT gelekt

Een keiharde en klassieke Breek op deze schitterende vrijdagmiddag, we hebben de Mercedes-AMG GT Coupé van de tweede generatie voor je.

We hadden het deze week al over de Mercedes-Benz SLR McLaren, die zijn twintigste verjaardag vierde in Woking. En een in beslag genomen Mercedes-Benz SLS AMG kwam ook al voorbij. Dan mis je een ding en dat is de AMG GT en goed nieuws voor je: dat is namelijk het onderwerp van dit gloeiendhete nieuws artikel!

De eerste generatie generatie van de AMG GT Coupé (C190) en AMG GT Roadster (R190) zijn inmiddels al uit productie. Het is nu tijd voor generatie nummer twee. De productiecode is nu nog niet bekend, maar we hebben al wel de eerste afbeeldingen, dankzij de immer actieve @cochespias op Instagram.

Nieuwe Mercedes-AMG GT!

Wat we kunnen zien is een bijzonder fraaie coupé die erg veel lijkt op zijn voorganger. Dat is helemaal niet erg, want ook dat was een erg fraaie sportwagen. Wel lijkt de auto een stukje langer, wat de auto in totaal ietsje minder gedrongen doet lijken. en tevens wat eleganter.

De voorzijde is het precies wat je verwacht, met wat invloeden van de Mercedes-AMG SL. Aan de achterzijde hebben we wel onze reserveringen. Dat komt door de zwarte omlijsting en balk bij de achterlichten. Wellicht dat dit de volgende trend is na Lexus-look lampen. Maar het lijkt ons meer zo’n brilmasker die de Zware Jongens altijd droegen in de betere Donald Duck-verhalen:

In technisch opzicht verandert er eigenlijk naar verwachting best veel. De auto maakt een kleine stap naar de praktische kant van het automobiele spectrum. Zo heeft de AMG GT Coupé een achterbankje. Bijzonder ruim zal het niet zijn, maar beter een krap bankje dan niets. Vraag maar alle 911-eigenaren, zoals jullie aller @wouter. Die zweert bij het bankje.

Vierwielaandrijving!

Een ander verschil met de vorige generatie AMG GT is de aandrijving. Vanaf deze versie is namelijk vierwielaandrijving een mogelijkheid. Alle puristen willen premium achterwielaandrijving, maar er zijn ook volwassen en hardwerkende mensen die gewoon integrale aandrijving wensen met die enorme vermogens.

In tegenstelling tot de C63 AMG heeft de AMG GT nog wel gewoon een V8-motor. We verwachten ook een bepaalde vorm van elektrische assistentie. Als we uitgaan van de SL, komt er een AMG GT 55 (476 pk) en een AMG GT 63 (577 pk). Of de viercilinder ’43’ ook beschikbaar komt: geen idee. Bij zo’n schitterende fastback coupé hoort eigenlijk een zes-in-lijn en die heeft Mercedes ook in huis. Hopelijk combineren ze 1 plus 1.

De auto wordt binnenkort onthuld op de Monterey Car Week (ja, ook al). Dan hebben we de officiële platen voor je en alle informatie die je maar nodig hebt!