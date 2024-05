Dit is de meest absurde replica van Marktplaats

Dat er überhaupt iemand op het idee is gekomen om van deze auto een replica te maken…

Dat je een Ford GT40 replica koopt, daar kunnen we inkomen. De real deal is onbetaalbaar en het wordt wel erg spannend als je daarmee het circuit op wil. Er zijn ook replica’s die we niet begrijpen. Bijvoorbeeld de replica die we op Marktplaats tegenkwamen.

Toegegeven, je ziet niet dat het een replica is. Maar deze Plymouth Prowler is dus géén Plymouth Prowler. Je leest het goed: er heeft iemand de moeite genomen om een replica te maken van een f*cking Plymouth Prowler. In plaats van er gewoon eentje te kopen.

Zoals praktisch alle replica’s is de basis een Pontiac Fiero. De auto staat ook op kenteken als ‘Fiero V2 Roadster’. Daarvan is het chassis verlengd en vervolgens heeft de auto zo’n beetje alle onderdelen van een Plymouth Prowler gekregen. Aan de buitenkant is ‘ie daarom niet of nauwelijks van een echte te onderscheiden.

Aan de binnenkant eh… wel. Het centrale paneel met de klokjes is overgenomen van de Prowler, maar verder is er een beetje geïmproviseerd. Een echte Plymouth Prowler heeft al niet het meest hoogwaardige interieur, maar dit is wel knaak in het kwadraat.

Net als het origineel heeft deze nep-Prowler een V6. Het is alleen niet dezelfde. In plaats van een 3,5 liter V6 met 217 pk heeft deze creatie een 2,9 liter V6 met 151 pk. De prestaties zullen dus een stuk minder spectaculair zijn dan de looks. Het gaat overigens niet om de V6 uit de Fiero, want die was 2,8 liter. Vraag niet waar de V6 dan wel vandaan komt.

Is dit je kans om voor een habbekrats een Plymouth Prowler op de kop te tikken? Nou nee. De vraagprijs op Marktplaats is €19.949, wat eigenlijk belachelijk is voor een replica met 151 pk. Toch is een echte Prowler nog veel duurder, want die dingen kosten tegenwoordig rond de €50k.