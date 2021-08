Wie mag er wel en niet naar de GP van Zandvoort?

Een derde van de bezoekers is niet meer welkom bij de Dutch GP. De vraag is: op basis waarvan wordt bepaald wie er wel en niet mag komen?

Na 36 jaar wachten is het eindelijk weer zover: er wordt weer een Grand Prix gereden op het mooiste circuit ter wereld (aldus Jan Lammers). Aanvankelijk zou het 35 jaar zijn, maar dat werd dus 36 jaar. Maar helaas moeten sommigen nu nóg een jaar langer wachten. In ieder geval om lijfelijk aanwezig te zijn. Een derde van de tickets wordt namelijk geannuleerd. Sorry dat we het er nog eens in moeten wrijven.

Dag van de waarheid

Zoals collega en Bottas-fanboy @nicolasr gisteren al schreef was het vandaag de dag van de waarheid voor de fans die tickets hadden gekocht. De organisatie laat vandaag namelijk weten wie er uitverkoren is om de tribunes oranje te kleuren en wie niet.

Grote vraag

Goed, een derde van de mensen mag dus niet meer komen. De grote vraag is: hoe worden die mensen geselecteerd? Wordt bijvoorbeeld alleen het ‘gepeupel’ met een bronzen ticket eruit gebonjourd?

Jan Lammers

Jan Lammers heeft in zijn hoedanigheid als sportief directeur al een korte toelichting gegeven. Hij geeft aan dat het geen loting is, maar een “complexe puzzel”. Dat geloven we gelijk. General Admission-tickets (zonder vaste zitplaats) mogen in ieder geval niet meer, laat Lammers weten. Als je deze hebt ben je dus sowieso de klos. Verder wordt er geprobeerd groepen zo min mogelijk te splitsen.

Onderzoek

Om een beetje een idee te krijgen van wie er wel en niet mag komen hebben we even een officieel Autoblog-onderzoek ingesteld. Onze mailbox is sinds gisteren volgestroomd met berichten van teleurgestelde of juist opgeluchte lezers die een kaartje hadden gekocht.

Niet alleen Brons

Nu is de steekproef te klein om keiharde conclusies te trekken, maar we we kunnen wel een paar zaken vaststellen. Het zijn bijvoorbeeld niet alleen de Brons-tickets die het moeten ontgelden, we horen ook van mensen met Zilver- of zelfs Goud-tickets die slechts nieuws kregen. Het gaat in ieder geval om de tribunes East Grandstand 1, Arena Grandstand 2 en Pit Grandstand.

3 jaar

Als je kaartjes voor 3 jaar had besteld ben je ook niet verzekerd van een plekje. Eerder het tegenovergestelde. Veel mensen die aangaven dat hun tickets geannuleerd waren hadden namelijk 3 jaars-tickets besteld. De kaarten voor de andere twee jaar blijven in dat geval wel gewoon geldig, dus dan heb je in ieder geval nog iets. Wellicht is dat de reden dat deze tickets vaker geannuleerd lijken te worden?

Vrijwillig

Een opmerkelijke reactie was van iemand die juist vrijwillig zijn tickets wilde afstaan, omdat hij alleen bij volle tribunes aanwezig wilde zijn. Maar wat blijkt? Zijn tickets (Goud overigens) werden niet geannuleerd. Hij noemt het een “slechte zaak dat ze hier geen rekening mee houden”.

Hotels en vervoer

Uiteraard krijg je wel het geld van je tickets terug, maar daarmee is de kous nog niet af. Bezoekers hebben namelijk ook al hotels en vervoer geregeld. “Nu kunnen wij trein en hotelkamers niet meer annuleren vermoed ik. Claim naar Bernhard…” reageert iemand. We hebben in ieder geval al een klacht voorbij zien komen over een fietsverhuurder die het geld niet terug wil storten en dat zal vast niet het enige probleem zijn. We hebben ook bij de NS om tekst en uitleg gevraagd en wachten nog een reactie af.

Naar bijsmaakje

Op basis van wat voor criteria er precies geselecteerd wordt is nog steeds niet duidelijk geworden, maar de eerste GP van Zandvoort in 36 jaar krijgt voor sommige mensen in ieder geval een naar bijsmaakje. Blijf je ervaringen vooral delen in de reacties of mail [email protected]!