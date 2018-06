Prijs van een klassieke auto DAALT

Investeren? Think twice.

Met alle veilingen die je om de oren vliegen lijkt het heel lucratief om een oude auto op de kop te tikken, om deze vervolgens over enkele jaren weer te verkopen met een lekker rendement. Van de bank moet je het immers niet hebben en je geld pompen in crypto’s is behoorlijk risicovol.

Verkijk je echter niet op de mooie verhalen. De zeldzame klassiekers zullen naar verwachting veel geld blijven opleveren. De ‘gewonere’ klassieke auto’s hebben het moeilijk. De consultants van Knight Frank (PDF) hebben in een recent onderzoek bekendgemaakt dat de waarde van klassiekers met een procent is gedaald. Het gaat hier om de periode maart 2017 tot en met maart 2018. Volgens Dietrich Hatlapa van HAGI heeft dit te maken met het feit dat speculanten zich hebben teruggetrokken uit de markt.

Kijken we naar de merken dan blijkt uit cijfers van HAGI dat Mercedes en Porsche hebben ingeleverd op -3,7 en -0,9 procent. Ferrari blijft onverminderd populair. De klassiekers zorgden voor een plus van 5,4 procent. Auto’s van de Italiaanse autofabrikant zorgen nog geregeld voor records en binnenkort staat er weer een klapper van jewelste op het programma.

Ook interessant om onder de loep te nemen zijn de gemiddelde prijzen. Een Porsche 918 Spyder leverde het afgelopen jaar zo’n 1,5 miljoen dollar op. Een Porsche 959 1,1 miljoen dollar en een Carrera 2.7 RS Touring ongeveer 600.000 dollar.

Klassiekers die gemiddeld meer dan vijf miljoen dollar opleveren zijn voornamelijk Ferrari’s. In 60 procent van de gevallen gaat het om een klassieker van dit merk. Hoewel de prijs van klassiekers nu langzaam beginnen te dalen, zijn de cijfers van de afgelopen vijf jaar indrukwekkend te noemen. De prijs van een moderne exclusieve supercar ging de afgelopen vijf jaar gemiddeld met 200 procent omhoog. De prijs van vooroorlogse klassiekers met 110 procent en youngtimers uit de jaren negentig met 210 procent. De cijfers zijn gebaseerd op auto’s waarvan er minder dan 1.000 geproduceerd zijn.

De echte winsten pak je tegenwoordig met auto’s als de Ferrari 458 Speciale A en Ferrari F12TDF. Auto’s die nieuw minder of om en nabij een half miljoen euro kosten en tweedehands met zeer weinig kilometers tegen een miljoen of voor nog meer worden verkocht. Een nadeel is dat dit soort voertuigen erg lastig nieuw te kopen zijn, wat ook de waarde bepaald. Je moet al tig Ferrari’s hebben om überhaupt in aanmerking te komen.