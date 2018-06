Autoblog advies: verse poepmachine-transporter voor 14 mille

Veel kilometers en een kleine op komst. Dat schreeuwt om een nieuwe auto.

Kinderen en auto’s. Mocht je te maken hebben met beide tegelijkertijd dan staat je een interessante tijd te wachten. Aan de ene kant is het één en al vreugde. Koffie in showrooms drinken, saucijzenbroodjes in ziekenhuizen eten en werkelijk iedereen die vraagt: “Weet je al wat het gaat worden?” En nee, dan bedoelen mensen niet alleen de auto, maar er zijn vaak ook vragen over de baby… Jazeker, dat gebeurt dus gewoon. Enfin, op dit moment zit Saskia ook in die periode. Zij is op dit moment zwanger en staat op het punt om te bevallen. Niet alleen de huisraad gaat dus percentueel in omvang stijgen, er moet ook een nieuwe (gebruikte) auto komen.

Op dit moment staan er twee auto’s voor de deur. De eerste is de auto van Saskia zélf, een Volvo C30 2.0. Die auto gaat voorlopig niet weg. De auto die wel vervangen moet worden is van haar vriend, een Opel Corsa C. Dat is weliswaar een vijfdeurs Corsa, maar het mag echt een stukje nieuwer, luxer, ruimer en praktischer. Tot voor kort reed hij iedere dag van Groningen naar de bewoonde wereld, dus zelfkastijding was hem niet vreemd. Hij houdt op zich wel van auto’s, maar nog meer van motorfietsen. Hij besteed liever zijn zuurverdiende centjes aan een BMW GS dan een BMW 750i van 19 jaar oud. Dus er moet een deugdelijke, praktische en handige auto zijn waarbij het babytransport op nummer 1 staat.

Huidige /vorige auto's: Opel Corsa (C), Volvo C30 2.0 Koop / lease: Koop Zakelijk / privé: Beide Budget: € 14.000 Jaarkilometrage: 40.000 Brandstofvoorkeur: Mag beide zijn Reden aanschaf andere auto: De Corsa is nu toch echt wel op Gezinssamenstelling: Er komt een kleine aan! Voorkeursmerken /modellen: Iets wat handig is met kinderen No-go modellen / merken: Iets wat onhandig is met kinderen

Aangezien in principe bijzonder veel auto’s in de smaak kunnen vallen en de aanvraag qua type auto niet heel specifiek is, doen we het deze keer iets anders. We behandelen de diverse segmenten en geven dan een alternatief waarvan wij denken dat ‘ie goed past bij de aanvraag. Mocht je zelf een veel betere optie hebben, dan kun je dat altijd laten weten, in de comments.

De compacte MPV: Opel Meriva 1.4 Turbo Cosmo (B)

€ 12.750

2012

45.000 km

Mocht de Opel dealer je bevallen dan is wederom een Opel absoluut geen gek idee. De auto die direct de aandacht opeiste was de Opel Meriva in deze specifieke uitvoering. De Opel Meriva met flexdoors is officieel een compacte MPV, zoals de Renault Modus, Nissan Note en Citroen C3 Picasso dat ook zijn. Deze tweede generatie Meriva is aanzienlijk groter, ruimer en zwaarder. Je hebt niet het idee met een opgewaardeerde B-segmenter op weg te zijn. In principe kun je bijna alle Meriva’s links laten liggen, want deze is het fijnste. De 1.4 Turbo heeft 140 pk en zorgt voor adequate prestaties, niet meer dan dat. Het is echter wel een prima blok voor deze auto. De Cosmo-uitvoering verdienen de voorkeur, want deze zijn uiterst compleet uitgerust: cruise control, gescheiden climate control, lichtmetalen velgen, regensensor, middenarmsteun side-airbags zitten er allemaal standaard in. Laatste handige item zijn de deuren, die achterdeuren openen de ‘verkeerde’ kant op. Als je vaak op de achterbank moet zijn, zoals met het insnoeren van een maxi-cosi, is dat best een handige feature. Nog een voordeel van deze Meriva: in het budget zijn ze goed te vinden met lage kilometerstanden. Gewoon bij merkdealers die goede garantievoorwaarden geven. Niet de meest spannende keuze, de Opel Meriva, maar in dit geval absoluut de moeite waard om te bekijken. Dat vindt de TÜV ook, trouwens.

De Hatchbak: Lancia Delta 1.4 Multi Air Platinium (844)

€ 13.950

2013

25.000 km

Stiekem is de Lancia Delta eigenlijk de Alfa Romeo 159 onder de hatchbacks. Dat betekent een origineel design, bijzonder interieur en vrij gemiddelde rijeigenschappen. Ook geldt dat de kwaliteit en betrouwbaarheid op een hoger plan staan dan hun merknaam voorheen deed beloven. Waarom is de Lancia Delta dan zo’n goede aanbieding in het C-segment? Het antwoord is eenvoudig, de Delta is namelijk enorm. De lengte is meer dan vier-en-een-halve meter, de kofferruimte meet meer dan 460 liter en de wielbasis is 2,70. Dat zijn cijfers waarvoor je je in het D-segment niet hoeft te schamen. De Delta is altijd een vijfdeurs hatchback geweest, niet onhandig. De 1.4 Multiair levert net als in de Meriva 140 pk, maar omdat de Delta lichter is, zijn de prestaties aansprekender. De Platinum-uitvoering zakt door de assen van de uitrusting. Omdat niemand op zoek is naar een Delta, kun je op zoek gaan naar hele late exemplaren met weinig kilometers. Voor meer informatie, bekijk hier het aankoopadvies van de Lancia Delta.

C-segment stationwagon: Honda Civic Tourer 1.6 I-DTEC Executive

€ 12.950

2014

100.000 km

De Honda Civc Tourer is compleet het tegenovergestelde van de Lancia Delta. Geen Avantgarde-Chique, maar Japans modern. De hatchback-variant ziet eruit als een ruimtesonde, maar bij de Tourer is het design meer in balans. Groot voordeel van deze auto is de bagageruimte: meer dan 600 liter. De wielbasis is overigens 10 centimeter korter dan bij de Delta, dus voor volwassenen is de Italiaan prettiger op de achterbank. Voor de ledematen van een peuter of kleuter is het meer dan toereikend. In dit geval opteren wij voor de dieselmotor. De benzinemotor is relatief ouderwets dorstig, koppelarm en rumoerig, terwijl de 1.6 diesel juist een pareltje is. Qua rijden is de Civic behoorlijk comfortabel en stabiel, zonder zweverig te zijn. Het waren nieuw absoluut geen populaire auto’s, dus je zult goed moeten zoeken om ze te vinden, zeker de luxer uitgeruste exemplaren.

Medium crossover: Nissan Qashqai 1.5 dCi Connect Edition

€ 12.950

2010

75.000 km

De Nissan Qashqai was nieuw wél een enorm succes. Op elke straathoek staan er inmiddels wel een stuk of vier. De Qashqai is een van de grondleggers van deze klasse. Een van de redenen is het stoere uiterlijk, maar de extra hoogte is wel zo lekker als je de baby moet voorzien van verse Bambix of Olvarit. Je hoeft nu eenmaal minder te bukken. Qua ruimte valt het eigenlijk best wel tegen. De bagageruimte (410 liter) is niet extreem overbemeten en de ruimte op de achterbank is ook niet zo ruim als bij een Lancia Delta of Honda Civic. Ook in dit opzicht slaan we de atmosferische benzinemotoren over, ten faveure van een een dieselmotor. Deze overbekende 1.5 is goed genoeg voor Mercedes, dat hem gebruikt in de A-Klasse. In principe een fijne motor, maar verwacht niet te veel van de prestaties. Of het verbruik. Wel een groot voordeel is dat het hele land er vol mee staat, er is keuze te over. Het aankoopadvies kun je hier bekijken.

Compacte crossover: Peugeot 2008 1.6 VTi Feline

€ 13.950

2013

45.000 km

Wil je wel de voordelen van een Nissan Qashqai, maar niet de nadelen, kijk dan eens naar een Peugeot 2008. Ja, we weten het. Het is een compacte crossover en staat voor alles wat slecht is in deze wereld. Althans, voor de autoliefhebber. Het is echter allemaal zo slecht nog niet. De ruimte houdt niet over, maar qua afmetingen is het verschil met de Qashqai niet eens zo heel erg groot, op de breedte van de 2008 na. De Nissan is aanzienlijk breder. Een groot voordeel van de 2008 is het lage gewicht, het scheelt bijna 300 kg met de Nissan. De 1.6 VTI-motor is uiterst prettig in de omgang en tot aardige prestaties in staat. De Féline-uitvoering zit vol met alle toeters en bellen die je kunt wensen. Omdat het een populair segment is, zijn er ook voldoende tweedehands exemplaren te vinden.

Tussenmaatje: Volkswagen Golf Plus 1.4 TSI Highline

€ 13.750

2011

70.000 km

Een heel gemiddelde auto. De Golf Plus scoort nergens echt hoge cijfers, maar laat ook niet echt steken vallen. De naam dekt de lading uitstekend, want het is een Golf met dat een beetje meer. Nu moeten we eerlijk bekennen: dat is ten opzichte van een Volkswagen Golf hatchback. Je zit wat hoger en er is wat meer bewegingsruimte. De wielbasis is met 2,57 vrij compact en de bagageruimte met 395 liter houdt ook niet over. De benzinemotor is wel een fijne. De 1.4 TSI heeft lekker wat bruikbaar koppel onderin en redelijk wat power bovenin. Een fijne motor voor het dagelijkse verkeer, alhoewel de prestaties niet bijzonder zijn. De Highline-uitrusting klinkt heel prestigieus, maar ook die zijn niet altijd uitzonderlijk compleet uitgerust. Het blijft een Volkswagen, natuurlijk. Wel een voordeel van deze Volkswagen is dat het aanbod enorm is.

Renault Laguna Estate DCI110 Bose (J91)

€ 13.950

2014

70.000 km

Als je ruimte zoekt, waarom niet gewoon lekker opteren voor een D-segment stationwagon? Geen gedoe met afmetingen opslaan: alles past er toch wel in. In dit geval kunnen we de Renault Laguna aanbevelen. We vergelijken hem even met de Nissan Qashqai, daar ze redelijk wat techniek met elkaar delen. De Qashqai ziet er vlotter uit, maar beide zijn niet extreem snel. De Nissan is iets sneller op de 100 km/u, de Laguna heeft een hogere topsnelheid. Qua ruimte heeft de Laguna wel veel meer te bieden. De Laguna is ook veel comfortabeler en véél completer uitgerust. Stoelverwarming, lederen bekleding, xenon koplampen, USB, elektrische verstelbare stoelen: echt alles zit erop. Je kan bij deze laatste serie van deze Laguna-generatie alleen kiezen voor een dieselmotor. Het zijn niet de meest gewilde auto’s, dus ondanks de hogere nieuwprijs kun je voldoende exemplaren vinden met weinig kilometers op de klok. Qua betrouwbaarheid staat de Laguna op eenzame hoogte, getuige het kortste AB-aankoopadvies aller tijden.

‘YOLO’ Volvo V70 DRIVe Summum

€ 13.950

2012

90.000 km

Als je dan toch voor een familie-auto gaat, waarom niet all the way? De Volvo V70 geldt als de ultieme saaie gezinsauto. Dat is voor een gedeelte imago, aan de andere kant komt het ook door de eigenschappen van de auto. De Volvo V70 is, in vergelijking met de auto’s in dit rijtje, een enorme lap auto. Meer dan 4,80 meter lang, een wielbasis van 2,81 meter en 575 liter bagageruimte zijn prima waarden voor een familie-auto. De drive-uitvoeringen waren destijds verkrijgbaar om een extreem zuinige variant in de prijslijsten te hebben staan. Als je niet al te veel haast hebt, is de auto voldoende voor gebruik in Nederland. Doe je rustig aan, dan kun je goed scoren qua verbruik. Onstpannen cruisen past ook goed bij de V70, ondanks dat deze op een Ford Mondeo-platform staat, is er niets sportiefs aan. De Summum-uitvoering is precies goed qua uitrusting en er is voldoende aanbod in Nederland. Neem je met een hogere kilometerstand genoegen, dan is een D3 of D4 ook mogelijk. Deze zijn even zuinig, maar iets sterker. De aandachtspunten van de Volvo V70 vindt je in dit aankoopadvies.

Wil jij ook advies over je volgende auto? Vul dan dit formulier in, waarbij je ons voorziet van alle relevante gegevens. Wie weet vinden wij jouw volgende droom-auto!