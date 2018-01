Gaat de klassiekerbubbel klababber in 2018?

Of is er überhaupt geen sprake van een bubbel?

Immers kunnen we pas zeker vaststellen dat iets een bubbel wás als de prijzen als een kaartenhuis in elkaar zakken. Wat we wel kunnen vaststellen is dat de prijzen van klassiekers (en ‘toekomstige klassiekers’) het afgelopen decennium ontzettend hard gestegen zijn. HAGI, een bedrijf dat zich bezig houdt met de klassiekermarkt, heeft een aantal indexen opgesteld waarmee sinds 2008 de waarde van klassiekers bijgehouden wordt. Ze hebben bijvoorbeeld de top-index, Ferrari-index en Porsche-index. De indexen die op 31-12-2008 nog waarden ‘100’ hadden, staan nu respectievelijk op ‘350,96’, ‘365,52’ en ‘348,22’. Oké, het zijn geen Bitcoin-achtige rendementen, maar een paar jaar in een 288 GTO rollen had je geen windeieren gelegd. Sterker nog: investeren in de juiste klassiekers had je meer rendement opgeleverd dan vrijwel alle andere investeringsinstrumenten.

Maar houdt dit fenomeen nog even stand? Dat is de grote vraag die eigenlijk niemand kan beantwoorden. Toch doet veilinghuis Coys dit wel. Zij denken dat het feestje nog even doorgaat. Voor wat het waard is. De hamer-afficionados hebben er immers alle belang bij dat de prijzen hoog blijven, zodat mensen enthousiast blijven over klassiekers. Binnenkort probeert Coys immers weer een paar pareltjes te verpatsen tijdens de Interclassics-beurs in Maastricht.

Goed, stel dat je het eens bent (wil zijn) met Coys, wat zijn dan handige auto’s om in te investeren? We zijn niet te beroerd om er even een AB top tip uit te gooien*. Je kan natuurlijk voor toppers gaan als de Ferrari 288 GTO en F40, maar die hebben al een enorme waardevermeerdering achter de rug. Dat is een beetje hetzelfde als nu nog in Bitcoin investeren terwijl je ook in Raiblocks kan investeren, of in andere technisch superieure munten met een veel lagere marketcap.

Dus wij zouden zeggen kijk eens naar 90’s spul. Steeds meer nieuwe rijken waren jong in de negentiger jaren en willen nu hun droomauto’s van toen kopen. Een Ferrari 456 GT bijvoorbeeld, een Clio Williams, een originele Aston Martin Virage, een Bugatti EB110, Mercedes R129 SL, of een Cizeta V16T. Meer tips over investeren in auto’s lees je HIER!

