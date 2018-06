Wordt deze Ferrari 250 GTO de duurste ooit evah?

Pr0n...

Eerder deze maand meldden we je nog dat een Ferrari 250 GTO het record had gebroken voor de duurste auto ooit gekocht bij een veiling, maar het ziet er naar uit dat chassisnummer 4153GT niet lang zal kunnen genieten van die titel. Een zusje met chassisnummer 3413GT gaat binnenkort een gooi doen naar het kersverse record en maakt volgens kenners een goede kans ook daadwerkelijk te slagen in deze opzet.

De auto heeft namelijk een troefkaart uit te spelen: ooit nam Phil Hill plaats achter het stuur. Deze Amerikaanse racer was de eerste Amerikaanse wereldkampioen Formule 1 ooit. Niet dat er daarna nog velen volgden, alleen Mario Andretti slaagde daarin in 1978. Zoals te doen gebruikelijk deden F1-coureurs in die tijd ook mee aan andere races. Zodoende reed Phil met deze auto de Targa Florio van 1962, één jaar na het winnen van zijn F1-titel (die overigens volgde na een fataal ongeluk van teamgenoot Jochen von Trips op Monza).

Enfin, racing pedigree is dus voorhanden bij deze 250 GTO en dat drijft de prijzen altijd op. Tevens valt het je wellicht op dat de auto er niet hetzelfde uitziet als de GTO’s die je kent. Dat klopt, de auto is namelijk voorzien van de ‘Series II’-koets. Deze tweede ‘serie’ kwam pas in 1964 op de markt in een oplage van drie stuks. Vier reeds bestaande GTO’s werden bij de fabriek echter ook de niewe koets aangemeten, waaronder dus #3413GT.

De waarde van de auto wordt geschat op ‘meer dan 45 miljoen Dollar’. Dat is nog best een eind verwijderd van de 70 miljoen Dollar die benodigd zijn voor het record. Maar beschouw het als een vanafprijs. Nadeel is natuurlijk wel dat één potentiële klant inmiddels heeft wat hij hebben wil. Maar wellicht zijn andere bieders die de vorige keer achter het net visten inmiddels extra vastberaden nu wel toe te slaan. Wie weet, als je onderstaand filmpje van de auto bekijkt, ben je daarna ook geneigd een paar Ekkermannen te bieden. Zo ja is het een puik plan ook vast wat onderdelen te kopen, gewoon voor het geval dat.