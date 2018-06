Man parkeert zijn Mégane in Drachten wel heel bijzonder

Creatief hoor.

Van alle plaatsen in Nederland, zou je toch verwachten dat er voldoende parkeerruimte is in een provincie als Friesland. Toch leek het deze Renault Mégane Estate-rijder een goed idee om zijn Fransoos op deze bijzonder krappe manier te parkeren. Dat ging overigens niet geheel vrijwillig.

De man nam de bocht met zijn auto iets te krap. Daarbij werd even vergeten dat er een paar paaltjes stonden en de Mégane ging lichtelijk airborne. De automobilist besloot niet verder te rijden en zijn Renault zo te laten staan. Wellicht had hij, met een beetje stuurmanskunsten, de auto weer op vier pootjes kunnen zetten. Die actie was voor deze Mégane-rijder te gedurfd, want hij besloot toch maar een berger te bellen. Overigens zijn Mégane-rijders en bijzondere parkeeracties een vaker voorkomend iets.

De berger wist de auto weer met alle wielen op de grond te krijgen. De Renault hield wat schade over aan het avontuur, maar kon zijn weg vervolgen. Het tafereel leverde een creatieve gallery op. Denk de omgeving weg en met de juiste fantasie lijkt het net een actiefoto tijdens een Finse autorally! *neemt nog een snuif*.

Fotocredit: De Vries Media