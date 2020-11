Volkswagen Arteon eHybrid heeft 400 Newtonmeters - Autoblog.nl

Lang leve de elektromotor. De Volkswagen Arteon eHybrid is een koppelbaasje.

Nu de vraag om elektrische auto’s telkens meer toeneemt, zitten fabrikanten ook nog een beetje met hun handen in het haar: hoe verkoop je de huidige techniek nog?

Plug-in hybride

De EU-regelgeving wordt telkens strenger en als een auto daar eenmaal aan voldoet, staan de nationale regeringen klaar om belasting te gaan heffen op auto’s met een hoge uitstoot. Daarom zijn er diverse tussenoplossingen. Denk aan de 48V-generator, de hybride of de plug-in hybride. Die laatste kwam laatst enorm in opspraak. Als je veel lange snelwegritten gaat doen op hoge snelheid zou het verbruik hoog zijn. Dat was wel een Sherlock momentje.

Volkswagen Arteon eHybrid

De Volkswagen Arteon eHybrid is de nieuwste aanbieding qua plug-in hybrides. In principe kan deze auto niet als een verrassing komen. Niet alleen om dat het min of meer al bevestigd werd, maar de techniek ligt gewoon in de magazijnen van de Volkswagen Group.

De Arteon deelt onderhuids techniek met de Volkswagen Passat en daar is een GTE plug-in hybride versie van. Een scherp oog zou opmerken dat de GTE-badge dit moment niet gebruikt wordt, maar de eHybrid-benaming.

Modaal

De reden daarvoor is vrij eenvoudig: GTE is voor de sportievere en krachtigere varianten. De Volkswagen Arteon eHybrid is relatief gezein vrij modaal gemotoriseerd. Er wordt gebruikt gemaakt van een 1.4 TSI-viercilinder en een elektromotor. Het systeemvermogen is 218 pk en het systeemkoppel bedraagt een aangename 400 Nm. Dat is net zoveel koppel als de Audi S4 (B5). Die auto gold destijds als een waar koppelmonster. Op de elektromotor kun je 59 km op de accu rijden.

Volkswagen Arteon eHybrid Shooting Brake

De Volskwagen Arteon eHybrid is leverbaar als vijfdeurs liftback of als stationwagon, die men Shooting Brake noemt. Het heeft niets met een echte Shooting Brake te maken, maar de Arteon SB ziet er wel dik uit. De Volkswagen Arteon eHybrid Shooting Brake kan 57 km op de accu halen. Met een volle tank én volle accu is een actieradius van 900 km nodig.

Nederland

Wanneer de auto’s naar Nederland komen is niet bekend. Het lijkt vrij aannemelijk dat het gebeurd. In Nederland wordt de BPM geheven op CO2-uitstoot, die bij een PHEV veel lager is. Dat resulteert in een lagere prijs.