Prijsverhoging voor F1 TV Pro: bijna de helft duurder

Ai, F1 kijken met fatsoenlijk commentaar wordt opeens een stuk duurder.

We konden zojuist melden Viaplay gered is, maar daarnaast hebben we nog meer slecht Formule 1-nieuws. Oké sorry, die was flauw… Maar er is wel degelijk slecht F1-nieuws, zoals Autoblog-lezer @Robert tipte in de reacties.

Het nieuws heeft betrekking op de prijzen van F1 TV Pro. Dat is een harstikke mooie dienst voor de echte Formule 1-liefhebbers, maar helaas wordt het abonnement duurder. En flink ook: de jaarprijs voor een abonnement stijgt van €65 naar €95. Dat scheelt bijna 50%.

Hetzelfde geldt voor de prijs van een maandelijks opzegbaar abonnement. Als je daarvoor kiest betaal je nu €12 per maand in plaats van €8 per maand. Er is ook nog een goedkoper abonnement van €4 per maand, maar dan kun je alleen herhalingen zien en geen live races.

Ben je al geabonneerd op F1 TV Pro? Dan hebben we goed nieuws: voor de bestaande gebruikers blijft de prijs vooralsnog gewoon hetzelfde. Voor de diehard Formule 1-fans is er dus eigenlijk niks aan de hand, want die hadden natuurlijk al lang een abonnement.

Het verschil tussen een F1 TV Pro-abonnement en een Viaplay-abonnement wordt nu wel een stuk kleiner. Voor €16 per maand heb je namelijk Viaplay, waarbij je naast F1 ook nog andere sporten en allerlei films en series kunt kijken. En dit jaar krijg je óók F1 TV Pro bij je Viaplay-abonnement.

