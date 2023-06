Nieuwe F1 tv-serie in de maak (met vrouw in de hoofdrol)

Naast Drive to Survive komt er nu ook een serie die helemaal fictief is.

We hebben al een sensationele docuserie op Netflix en er is een gloednieuwe Hollywood-film in de maak, maar wat nog ontbrak is een tv-serie over de Formule 1. Niet getreurd, die gaat er ook komen. Met de alsmaar stijgende populariteit in de VS was dat natuurlijk een kwestie van tijd.

Hoewel de Formule 1-wereld toch echt een mannenwereld is, zal de hoofdrol verrassend genoeg vertolkt worden door een vrouw. We hebben het over Felicity Jones, die je kunt kennen van Star Wars: Rogue One. Zij zal niet alleen de hoofdrol vertolken, maar ook als producer optreden.

Wordt het een serie waarin een vrouwelijke coureur – tegen alle verwachtingen in – de mannelijke coureurs gaat verslaan? Nee, waarschijnlijk niet. De serie focust namelijk meer op wat er zich achter de schermen afspeelt in de Formule 1.

De tv-serie gaat over een fictief Formule 1-team dat in handen is van een familie. Het lijkt er dus op dat Felicity Jones een soort Claire Williams gaat spelen. De serie gaat One heten en zal ook in samenwerking met de Formule 1 tot stand komen.

Voor het script is het schrijversduo Mark Fergus en Hawk Ostby aangetrokken. Dat zijn niet de eerste de besten, want zij schreven het script voor de alom geprezen film Children of Men en de eerste Iron Man-film.

Liefhebbers van fictieve Formule 1-verhalen (als die er zijn), hebben nu dus twee dingen om naar uit te kijken. Allereerst is daar de F1-film met Brad Pitt en tevens is er dus een F1-serie in de maak. Wanneer deze uitkomt? Dat is nog niet bekend.

Bron: Deadline

Foto: Felicity Jones in een campagne van Aston Martin