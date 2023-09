F1 TV en Viaplay nu samen in 1 pakket in 2024

Nu heeft het geen zin meer om te kiezen tussen die twee: Viaplay en F1 TV Pro. Gewoon allebei doen. Of alleen F1 TV Pro.

Het leven was vroeger simpel. Je zette RTL 5 aan en dan deed Ruud ter Weijde de voorbeschouwing met Mike Hezemans (Tom Coronel was toen aan het racen), Olav Mol deed de race en Allard Kalff was de pitreporter. Vervolgens kon Olav Mol dan ‘spelen’ met de reclames. De enthousiaste F1-commentator deed dat slim: met safetycar situaties schakelde hij even een paar reclameblokken in. Dit zodat je het slotstuk (Schumacher die won) kon bekijken.

Tegenwoordig kun je via meerdere kanalen de race volgen. Elke race nemen we de opties met je door en het zijn er best wel wat. De twee belangrijkste zijn Viaplay en F1 TV.

Viaplay is een streamingdienst dat naast series, films ook sport (Formule 1 en voetbal) en spelletjes (dart) uitzendt. F1 TV is het platform van de Formule 1 zelf. In veel gevallen moet je dus kiezen van welke dienst je gebruik maakt, want in beide gevallen zijn het geen goedkope opties.

ViaPlay en F1 TV Pro gaan samenwerken

Maar Viaplay maakt het nu een heel stuk interessanter. F1 TV Pro is nu namelijk onderdeel van Viaplay! Of wacht, dat moeten we iets preciezer verwoorden. Als je Viaplay-klant bent, kun je in Nederland gebruik maken van F1 TV Pro. Deze service gaat in vanaf het seizen 2024, volgend jaar dus.

Ze hebben bij Viaplay ook hun ambassadeur aan het woord gelaten:

Ik ben trots op de unieke content die we in samenwerking met Viaplay produceren voor zowel de fans in Nederland als de rest van de wereld. Het is goed nieuws dat Viaplay en F1 TV Pro gaan samenwerken waardoor de Nederlandse kijkers elk raceweekend van nog meer actie kunnen genieten. Max Verstappen, zoon van oud-teamgenoot Enrique Bernoldi.

Volgens Viaplay wordt de samenwerking ondersteund door een innovatief zakelijk model waardoor beide partijen kunnen groeien. We hebben echt geen idee wat ze daarmee bedoelen. Wel begrijpen we de samenwerking, want met name Viaplay ligt onder vuur.

Het gaat namelijk niet al te best met het bedrijf in het algemeen, maar wél in Nederland en dat komt met name door één man: Max Verstappen. Zonder Verstappen zou Prins Bernhard Jr echt niet F1 willen spelen in zijn achtertuin en zonder Verstappen zou Viaplay geen miljoenen pompen in dit project. Je zou Max Verstappen bijna vrij willen stellen van elke belastingverplichting als je ziet hoe hij de Nederlandse economie laat draaien.

Waarom?

Uiteraard is er ook een olifantje in de, eh, zaal. Het commentaar van Viaplay is zeker niet onomstreden. De ‘analisten’ zijn mensen die 15-20 jaar geleden een F1-auto getest hebben of een seizoen of twee in de achterhoede hebben meegedraaid. Ondanks dat het race-commentaar op zich wel kundig is, is het zo spannend als de gesproken Wikipedia-pagina van het pantoffeldiertje (dat is een grapje van @edge, niet van ondergetekende).

Met F1 TV Pro krijg je naast de verschillende camera’s ook de mogelijkheid om te kiezen voor Internationaal Commentaar. Het enige dat wij ons afvragen: waarom? Want de mensen die F1 TV hebben, zullen daar wel graag bij willen blijven.

Die hoeven niet zozeer Viaplay erbij. Daarom zijn wij benieuwd naar twee dingen. Ten eerste: wat gaat de prijs worden? Blijft dat 15,99 euro per maand? Of verhogen ze dat? Ten tweede zijn we erg benieuwd of je F1 TV Pro alsnog los kan krijgen volgend jaar, of dat Viaplay dan de enige mogelijkheid is.