Prijzen gefacelifte Santa Fe bekend, 230 pk voor weinig? - Autoblog.nl

Je krijgt bijzonder veel waar voor redelijk wat geld. Die conclusie kunnen we trekken nu de prijzen van de gefacelifte Sante Fe bekend zijn gemaakt.

Hyundai is lekker bezig op het moment. Voornamelijk als het om de grotere auto’s gaat, maken ze een behoorlijke inhaalslag. Voorheen waren het functionele auto’s die veel waar voor hun geld boden. Maar tegenwoordig worden de auto’s niet alleen beter, maar ook eigenzinniger. Waar de vorige generatie Santa Fe vrij generiek was vormgegeven, is de huidige generatie lekker uitgesproken, net als de Tucson waar we laatst mee reden.

De grote SUV van de Zuid-Koreanen is onlangs gefacelift. Prijzen en beschikbaarheid waren nog niet bekend. Daar is verandering in gekomen, want we weten wanneer de gefacelifte Santa Fe komt en hoeveel geld ze bij Hyundai ervoor willen hebben.

Prijzen gefacelifte Santa Fe

De goedkoopste versie is de Santa Fe i-Motion, deze kost 44.495 euro. Voor 3.500 extra krijg je de ‘Comfort’-uitvoering. Dan heb je een lederen interieur, blind-spot monitor, rijbaan-assistent en parkeer-piepers aan de voorzijde. Voor nog eens 2 mille meer kun je de ‘Comfort Smart’-uitvoering bestellen. Dan krijg je 19 inch lichtmetalen patta’s, 10,25 inch multimedia-systeem en 12 inch instrumentenpaneel plus een high-end audiosysteem van de Krell.

Plug-in Hybrid

De Santa Fe Plug-in Hybrid is er pas vanaf deze Comfort Smart-uitvoering. Deze is er vanaf 51.495 euro. De Santa Fe Hybrid heeft een 1.6 T-GDI motor en elektromotor die gezamenlijk 230 pk leveren. De Santa Fe Plug-in Hybrid heeft dezelfde 1.6 T-GDI motor, maar een sterkere elektromotor. Het systeemvermogen bedraagt namelijk 265 pk. Ook heeft de PHEV vierwielaandrijving, terwijl de reguliere hybrid alleen voorwielaandrijving heeft.

Prijzen concurrentie gefacelift Santa Fe

Uiteraard lopen we ook de prijzen van de gefacelifte Santa Fe langs. De conclusie is vrij eenvoudig. De Santa Fe is namelijk een volle maat groter dan soortgelijke auto’s die min of meer hetzelfde kosten. Wil je dezelfde afmetingen, komt je al snel uit op premium-merken die veel en veel duurder zijn. De enige directe concurrent is de Kia Sorento, waarmee de Santa Fe veel techniek deelt.

Ford Kuga PHEV Titanium | € 39.275

Citroen C5 Aircross Hybrid 225 Feel | € 43.250

Hyundai Santa Fe Hybrid I-Motion | € 44.495

Honda CR-V 2.0i Hybrid 2WD Comfort | € 44.940

Kia Sorento 1.6 T-GDI Hybrid ComfortLine | € 45.995

Na de prijzen van de gefacelifte Santa Fe bekend zijn, kun je ‘m ook direct bestellen bij de betere Hyundai-dealer.