Hyundai Bayon is de nieuwste Koreaanse cross-over - Autoblog.nl

De nieuwe Hyundai Bayon is het kleine broertje van de Kona, die eruit ziet als de grote broer van de Kona.

Een Koreaanse cross-over, daar zijn ‘we’ wel voor te porren in Nederland. Voor alle liefhebbers van deze auto’s is er goed nieuws: Hyundai trok vandaag het doek van een gloednieuwe cross-over. Deze is compacter en dus ook goedkoper dan de Kona.

De Koreanen winden er geen doekjes om dat de Bayon bestemd is voor de Europese markt. Daarom is de cross-over ook vernoemt naar de Franse stad Bayonne. Net als de Kona, die vernoemt is naar een Hawaïaanse stad en bestemd is voor de Hawaïaanse ma… oké, laat maar.

@willeme had al zo’n vermoeden op basis van de teaserplaatjes en inderdaad: de Bayon ziet er groter uit dan hij daadwerkelijk is. Op de foto’s ziet de auto er namelijk net zo groot uit als een Kona, of misschien zelfs groter. In werkelijkheid is de Bayon compacter. De nieuwe cross-over is 4,18 meter lang, 1,78 meter breed en 1,50 meter hoog. Ter vergelijking: een Kona is 4,20 meter lang, 1,80 meter breed en 1,55 meter hoog. Het verschil is minimaal, maar de Bayon is toch echt kleiner.

Sinds de Kona heeft Hyundai een nieuwe designtaal geïntroduceerd (‘Sensuous Sportiness’), dus de Bayon is geen Kona-kloon. We zien veel meer scherpe lijnen, zoals we ook al bij de nieuwe i20 en de gefacelifte i30 zagen.

Van het interieur van de Bayon zal niemand stijl achterover vallen. Dat is namelijk vrijwel identiek aan dat van de i20. We zien dus ook hier de lijnen van de ventilatieroosters die over de hele breedte van het dashboard doorlopen. Blijft toch een leuke vondst van de designers. Midden op het dashboard prijkt een 10,25 inch groot infotainmentscherm. Dat trouwens optioneel in combinatie met navigatie, standaard is het scherm 8 inch groot.

Je verwacht het niet, maar ook de motoren kennen we van de i20. Er is een 1.0 T-GDI met 100 pk en een 1.0 T-GDI met 120 pk. De 100 pk-versie is er alleen met handbak, de 120-pk versie is er ook met een zeventraps DCT-bak. Wat dan wel weer verrassend is: de Bayon heeft net als de i20 N en i30 N een Rev Matching-systeem.