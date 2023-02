Prijzen Model 3 onder druk door Tesla zelf

De prijzen van de Model 3 staan ernstig onder druk. Balen voor de huidige eigenaren, maar een goede kans voor jou!

De Tesla Model 3 was in 2019 een ware sensatie. Meer dan 30.000 mensen kochten toen zo’n compacte sedan. Daarna zakten de verkopen logischerwijs in, want 30.000 was ook een krankzinng hoog getal. Maar we zien nu dat de Tesla Model 3 ineens wel heel erg goedkoop beginnen te worden. Dat meldt Martijn Duivenvoorden van LeaseBijtellingVriendelijk.nl. Zijn die modellen nog wel in trek?

We spraken de beste man om eens van de hoed en de rand te weten. Martijn verkoopt een hele hoop Tesla’s, waarvan ook een gedeelte in consignatie. Daarbij most hij veel klanten teleurstellen, want de gebruikte markt staat flink onder druk. Wat is er aan de hand? Nou, dat gaan we je zeggen! Tesla heeft sinds 13 januari de prijzen flink aangepast.

Je kan nu een Tesla Model 3 samenstellen vanaf 44.990 euro. Dat bedrag is absoluut niet per ongeluk gekozen, want je hebt dan namelijk dan ook recht op de SEPP (overheidssubsidie) van 2.950 euro. En ja, het RVO zegt dat er nog en paar miljoen beschikbaar is.

Prijzen Model 3 ernstig onder druk

Dit zet de prijzen van de gebruikte auto’s ernstig onder druk. De eerste exemplaren onder de 35 mille zijn al een feit. En dan hebben we het over een keurig exemplaar dat 120.000 km gelopen heeft, dus geen uitzondering met drie ton op de klok. Die prijsverlagingen zijn gewoon en tactiek van Elon Musk. Het is in principe hetzelfde spelletje als Jeff Bezos spelt.

Bij Amazon zijn ze op dit moment onder kostprijs aan het verkopen. Dat gaan ze net zo lang doet totdat concurrenten als Coolblue en Bol (in NL althans) kapot zijn geconcurreerd. Want zeg nu zelf, wat heb je liever? Een Tesla Model 3 of een Volkswagen ID3? De Tesla is veel sneller, heeft een groter bereik en kan sneller laden.

Nog een kaper op de kust

Een andere auto die ervoor zorgt dat de prijzen onder druk staan, is de Tesla Model Y. Die was al een tijdje minder dan 50.000 euro en dat is bijzonder interessant in vergelijking met zijn concurrenten. Zolang er nog flinke overproductie is van de Model Y uit China, zullen die basismodellen hier in Europa nog verkocht worden.

Ter referentie: in China bouwt men 20.000 van deze auto’s per week. In Duitsland zitten ze nu op 3.000 auto’s en dat moeten er op termijn 10.000 gaan worden. Als je goedkoop in een Model Y kunt stappen, ga je niet duur een gebruikte Model 3 kopen, toch?

Vraagprijs occasions vier tot zesduizend naar beneden

Het zorgt er alleen voor dat de occasions die er nu staan ineens veel minder waard zijn. Zo worden klanten geadviseerd hun prijzen met vier tot zesduizend euro te verlagen om zo nog kans te maken om van hun auto af te komen. Reken er ook op dat de prijzen verder onder druk komen te staan. Na vijf jaar vervalt de lage bijtelling op de Model 3, dus zullen 30.000 exemplaren ineens een stuk minder interessant worden.

Duivenvoorde pleit voor een speciale bijtellingsregeling voor ondernemers. Nu kun je een 15 jaar oude CO2-bom rijden met tegemoetkoming van de fiscus. Maar dat betekent dat er zo wel een markt is voor een oude Audi S6, maar niet voor gebruikte Tesla’s. Met name in het zuiden van Europa is er veel behoefte aan elektrische occasions. Nieuw zijn ze daar vrij weinig verkocht, maar nu wil men er graag wel eentje. Als de Nederlandse overheid niet een plan klaar heeft, zullen deze auto’s snel over de grens verdwijnen, net als gebeurde met de Honda Civic IMA en Mitsubishi Outlander PHEV.

Prijzen Model 3 lager: is dat nu heel erg?

Kortom, is het allemaal zo’n drama? Het is op zich niet leuk dat jouw auto ineens 4 tot 6 mille minder waard is, door de strapatsen van Koning Twitter. Maar dat Tesla de prijzen flink aandurft te passen is niet helemaal nieuw, natuurlijk.

Houd er ook rekening mee dat de Model 3-eigenaar op behoorlijk grote voet heeft geleefd. Want ondanks dat 35 mille voor een Model 3 erg goedkoop is, is het voor een middenklasse sedan uit het D-segment alsnog en prima prijs.

Fotocredit: Model 3 met schroefset en dikke wielen, door @jzaero via Autoblog Spots.