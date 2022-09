Zoveel kost het Tesla om een auto te maken

Het verschil met een paar jaar geleden is erg groot, want zoveel kost het Tesla om een auto te produceren anno 2022.

In veel gevallen wil je eigenlijk niet weten wat iets echt kost. Qua grondstoffen kost een pizza je minder dan een euro. Een blikje Eed Bull nog geen paar dubbeltjes. In de autobranche is dat niet anders. Met name op het gebied van opties verdient een fabrikant zijn geld terug. Metallic lak kost jou al snel 1.000 euro, maar de fabrikant kost het ongeveer 7 tot 10 euro per auto. Al die elektrische opties waar je grof geld betaald zijn niet veel duurder per item.

Bij Tesla hebben ze een iets andere kijk. Daar verkopen ze niet zozeer veel opties, alhoewel metallic lak, fatsoenlijke wielen en een mooiere interieurkleur al flink meer kosten. Nee, bij Tesla focussen op het verlagen van de productiekosten. Daarom zijn er weinig keuzemogelijkheden bij het uitkiezen van een Tesla. Dat maakt het wel zo overzichtelijk.

Zoveel kost het Tesla

Dat laag houden van de kosten lukt erg goed. Sterker, nog, het gaat beter dan ooit daarmee. Dat laat Martin Viecha weten aan Business Insider. Mocht je hem niet kennen, hij is de Head of Relations bij Tesla en een official van het merk die gek genoeg niet Elon Musk heet. In 2017 kostte het Tesla 84.000 dollar om een auto te bouwen. Tegenwoordig is dat slechts 36.000 dollar. Ja, 36.000 dollar. Zoveel kost het Tesla om een auto te bouwen. Dat is bijzonder laag voor een elektrische auto in het hogere segment.

Dat komt niet zozeer door goedkopere materialen voor de auto of diens accu. Nee, bij Tesla zijn ze telkens bezig om de productie nog verder te stroomlijnen en de auto’s daarop aan te passen.

Kleiner model?

Uiteraard kiest Viecha het jaar 2017 niet zomaar. Toen maakte het merk de Model S en Model X. Tegenwoordig zorgen de goedkopere Model 3 en Model Y voor de omzet. Die auto’s zijn goedkoper om te produceren, dus logisch dat de prijs per gebouwde Tesla een stuk lager ligt.

Uiteraard werkt Tesla eraan om die prijs per gebouwde auto lager te krijgen. Hoe beter dat lukt, hoe meer winst ze kunnen maken. Je zou aannemen dat een goedkopere auto daarvoor kan zorgen en dat klopt ook. Toch zal het nog wel even duren voordat er een kleinere Tesla onder de Model 3 komt.

De vraag naar met name de Model Y is zo hoog, dat Tesla zich eerst daarmee bezighoudt. Sterker nog, de verwachting is dat de Model Y volgend jaar de bestverkochte auto wereldwijd zal worden. Viecha spreekt zelfs van het bestverkochte voertuig.

Meer lezen? Deze auto’s worden het meest ingeruild op een Tesla Model 3!