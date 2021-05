Prijzen vernieuwde CLS zijn absoluut niet mals - Autoblog.nl

De prijzen voor de vernieuwde Mercedes CLS zijn stevig. Bijna 90 mille voor een viercilinder diesel.

Nooit had Mercedes kunnen bevroeden dat de CLS zo’n enorm succes ging worden. De auto kwam in 2004 op de markt. De reacties op het concept-model (Vision CLS) waren dermate positief dat Das Haus geen andere keuze had dan serieproductie. Op dit moment zitten we alweer op de derde generatie (de C257) en er was onlangs een Mercedes CLS facelift. We hebben de prijzen voor je!

Zoals we al verklappen, die prijzen zijn bijzonder stevig. Het begint bij 83.289 euro. Voor dat geld heb je een CLS 220d. Inderdaad, dat is een relatief modale viercilinder diesel met 194 pk. Standaard krijg je wel een ‘AMG Line’-pakket en een automaat, maar dat mag ook wel voor dat geld.

Prijzen vernieuwde CLS

De goedkoopste benzine-versie is de CLS350, deze kost 92.390 euro. Nu heeft deze versie 299 pk, maar alsnog is het een viercilinder. Hetzelfde geldt voor de CLS300d, deze kost 98.229 euro. Ook hier een viercilinder onder de kap, maar wel met 265 pk én standaard vierwielaandrijving (4Matic).

Maar hoeveel ben je dan kwijt voor een zescilinder? We hebben het antwoord voor je: 101.532 euro. Dan krijg je meteen een overheerlijke drieliter zes in lijn met turbo, goed voor 367 pk. Een diesel zes-in-lijn is ook mogelijk, de 330 pk sterke CLS400d 4Matic kost 110.288 euro. Als laatste is er het topmodel, de Mercedes-AMG CLS 53 4Matic. Deze heeft 435 pk tot zijn beschikking en kost maar liefst 134.303 euro.

Vergelijk concurrentie

Maar is de CLS dan duur? De auto had niet heel erg veel concurrentie en dat is nog steeds het geval. Als het gaat om de diesel-instapper, is er één concurrent. De Audi A7 Sportback 40 TDI. Die is van jou voor 74.734,54 euro. Qua uitrusting lijkt de CLS ietsje completer te zijn, daarnaast heeft de A7 voorwielaandrijving en de CLS achterwielaandrijving.

Daarom doen we voor vandaag het vergelijk ietsje anders. E-segment alternatieven die géén A6, 5 Serie of E-Klasse zijn:

Audi A7 50 TFSI e quattro (299 pk), € 75.968,26

BMW 630i Gran Turismo (258 pk) 76.494,30

Jaguar XF S P300 (300 pk), € 83.562

Maserati Ghibli Hybrid (331 pk), € 111.300

Mercedes-Benz CLS350 (299 pk), € 92.390

Volvo S90 T8 Recharge AWD Inscription (400 pk), € 67.995

Nu de prijs van de gefacelift CLS bekend is, kun je de auto ook meteen bestellen. De eerste exemplaren zullen in juli dit jaar arriveren. Je kan ‘m nu al samenstellen in de CLS configurator.