Hierdoor maakt Volkswagen geen winst op ID.4 - Autoblog.nl

Volkswagen maakt voorlopig nog geen winst op de ID.4.

Er zit een verschil tussen omzet en winst. Restaurant-eigenaren kunnen erover mee praten. Ja, je eet een biefstuk voor 45 euro die 10 euro bij de slager kost. Maar als je gas, water, elektra, huur, personeel, servies, verspilling en dergelijke meerekent, blijft er onder aan de streep weinig over.

Voor Volkswagen geldt min of meer hetzelfde. Nee, we gaan het niet hebben over de overheerlijke curryworsten van het merk, maar over de ID.4. De elektrische crossover wordt wereldwijd (redelijk) goed verkocht. Toch maken de Duitsers er nog geen winst op. Dat meld Thomas Ulbrich aan Auto News. Volgens hem moet de productie nog flink worden.

Maximale efficiency

Normaliter zijn de ontwikkelingskosten de reden dat er geen geld verdiend wordt. Dat speelt weliswaar mee met de Volkswagen ID.4, maar volgens Ulbrich is er meer aan de hand. De productie draait niet alleen nog niet op volle toeren, maar ook de maximale efficiency is nog niet bereikt. Het idee is simpel: hoe kun je zo productie maximaal stroomlijnen en dus goedkoper maken zonder dat de kwaliteit er op achteruit gaat.











Geen winst op ID.4

Volgens buitenstaanders en specialisten is het sowieso lastig voor gevestige merken om ineens elektrische auto’s te bouwen. Volkswagen denkt nog volgens traditionele methodes en die zijn niet altijd van toepassing bij EV’s. Met name de kosten voor de accu’s. Hoe meer accu’s er nodig zijn, hoe hoger de prijs voor de grondstoffen wordt. Althans, dat is dus de consensus. Dat schijnt een van de grootste redenen te zijn dat Volkswagen alsnog geen winst kan maken op de ID.4.





Volgens Ulbrich zijn er nog genoeg manieren om het rendement te verhogen. Volkswagen hem kan de efficiency van de accu’s nog beter, evenals de temperatuurhuishouding van de auto’s. Ook is Volkswagen van plan het hele accu-probleem te tackelen met zogenaamde solid state-accu’s. Deze zijn lichter en hebben een hogere energiedichtheid. Helaas is de techniek (voorlopig) nog niet geschikt voor serieproductie.

Bron: Autonews.