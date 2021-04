Dit kost de vernieuwde Renault Captur - Autoblog.nl

De populaire Franse crossover werd onlangs vernieuwd dit zijn de kersverse Renault Captur prijzen.

Eerder communiceerde Renault al de prijzen van de vernieuwde Clio E-Tech en nu is het de beurt aan de Captur. De grootste verandering is onderhuids, want het is een mild- en plug-in hybride geworden. De gezinsauto is er in meerdere varianten, waarvan de R.S. Line nog het leukste smoelt. Qua pk’s zal het echter nooit spannen worden met deze auto.

De Captur E-Tech Hybrid 140 is er als Zen, Business Zen, Intens, R.S. Line en Initiale Paris. De meeste pk’s ga je vinden in de E-Tech plug-in hybride 160. Nee, autoliefhebbers zullen niet deze auto uitkiezen vanwege overdonderde prestaties.

Het begint bij 29.190 euro voor de TCe 90 GPF R.S. Line met de Renault Captur prijzen. Grappig genoeg kun je voor dat geld ook de E-Tech Hybrid 140 rijden, maar dan in een veel kalere Zen. Ga je dus voor een dik uiterlijk en weinig pk’s of een saai uiterlijk en meer pk’s?

Wil je het allebei dan is de E-Tech plug-in hybride 160 R.S Line de beste keuze, maar met 36.090 euro ook de duurste. Alle prijzen in een overzicht check je hieronder.

Renault Captur E-Tech Hybrid 140

Zen – € 29.190

Business Zen – € 27.690

Intens – € 30.790

R.S. Line – € 32.990

Initiale Paris – € 34.690

Renault Captur E-Tech R.S Line

TCe 90 GPF – € 29.190

TCe 140 GPF € 31.490

TCe 140 EDC GPF € 33.490

E-Tech Hybrid 140 € 32.990

E-Tech plug-in hybride 160 € 36.090

De belangrijkste concurrenten van de Renault Captur zijn de Peugeot 2008, Ford Puma en de Nissan Juke. De Peugeot begint bij 26.660 euro, de Ford bij 24.765 euro en de Nissan is er vanaf 25.990 euro. De Captur is dus wat duurder dan de rest in de vanafprijs, maar dan heb je wel altijd een hybride.