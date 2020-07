Ford Ranger Performance modellen zijn nog bruter

De Ford Ranger Performance pakketten geven nog meer sjeu aan jouw pick-up.

Afgelopen week werd de veertiende generatie van de Ford F-150 onthuld. Groot nieuws natuurlijk, want het is de best verkochte auto ter wereld. In Nederland is de F-150 verkrijgaar via grijze importkanalen, maar de meer op Europa toegespitste Ranger is bij de dealers te verkrijgen.

Ladderchassis

De Ford Ranger is dankzij het gebruik van een ladderchassis nog een écht werkpaard. iets minder verfijnd op het asfalt, maar ideaal als er op ruw terrein gereden word en er zware karren getrokken moeten worden.

Werkauto

De Ford Ranger wordt verkocht als typische werkauto. Denk aan de bedrijfswagens voor staatsbosbeheer en andere overheidsbedrijven. Maar ook bij ondernemers is het een populaire auto. Zeker als dubbel-cabine erg handig. Voor hen is er after market enorm veel voor te krijgen om je Ranger stoerder te maken.

Ford Ranger Performance

Uiteraard is Ford ook maar een bedrijf dat geld wil verdienen, dus bieden ze zelf ook spulletjes aan om je Ranger stoerder eruit te laten zien. De Ford Ranger Performance onderdelen komen van Ford Performance en zijn dus van OEM-kwaliteit.

Ford Ranger Performance Level 1 package

In dit geval zijn er drie offroad pakketten De eerste is het Ford Ranger Performance Level 1 package. Hier bij krijg je naast de verhogingskit en 17″ lichtmetalen velgen ook Ford Performance 2.0 Series monotube schokdempers. Tevens krijg je een paar stoere, eh, stickers met Ford Performance erop geschreven.

Ford Ranger Performance Level 2 package

We gaan door met het Performance Level 2 package. Dat is pakket nummer 1, maar dan met een motortuning kuurtje. De EcoBoost motor levert nu 315 pk en 500 Nm. Om de 17″ wielen zitten nu BF Goodrich KO2 banden (265/70 17). Daarnaast krijg je extra mistlampen en stalen ‘Ford Performance’ kentekenplaathouder. Ja, je leven is niet compleet zonder stalen ‘Ford Performance’ kentekenplaathouder.

Ford Ranger Performance Level 3 package

Gelukkig krijg je bij het Performance Leven 3 package óók een stalen ‘Ford Performance’ kentekenplaathouder. Yes! Daarnaast heeft dit pakket een 40-inch brede lichtbar op het dak, rode sleephaken, extra stoere ARB-bumper die voorbereid is op een lier, een ‘Ford Performance’ rak in de bagageruimte en een stoere sportuitlaat.

Niet in Nederland

Voorlopig is de kit alleen in de VS leverbaar. Kit nummer 1 kost 2.495 dollar, Level is 4.495 dollar en voor Level 3 betaal je 8.995 dollar. Maar dan heb je wel de stoerste Ranger van West-Terschelling tot Vlissingen.