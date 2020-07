Suzuki Across goes RAV4

Een RAV4 met andere badge maar de Suzuki Across is wel snel leverbaar.

Het is alweer een tijdje geleden. In augustus vorig jaar kondigden de grote bazen bij Suzuki en Toyota aan dat zij nog meer gingen samenwerken. Er zouden Suzuki hybrides komen op basis van een aantal Toyota’s. De RAV4 en de Corolla TS werden daarbij stilletjes genoemd. Zet maar een streep door ‘op basis van’ want de RAV4 met Suzuki badge is hier.

Onder de motorkap

De Suzuki Across zal er onder de motorkap precies hetzelfde uitzien als de RAV4. De 2.5 liter viercilinder benzine is gecombineerd met de elektromotor van het hybridesysteem goed voor 306 pk. Het gaat om de plug-in motor uit de RAV4 met vierwielaandrijving (E-Four). Het hybridesysteem is voorzien van een 18,1 kWh lithium-ion accu en maakt het volgens Suzuki mogelijk om 75 kilometer elektrisch te rijden.

Vierwielaandrijving en hoog trekgewicht

Op de achteras zit een 40 kW elektromotor die 80% van het vermogen naar de achterwielen kan brengen. De vierwielaandrijving heeft niet alleen het voordeel makkelijker over besneeuwde wegen te sturen maar zorgt er ook voor dat het trekgewicht flink omhoog gaat. Voor de beeldvorming: een RAV4 hybride 2WD mag 800 kilo trekken en de 4WD 1.650. Ideaal voor mensen die met de Suzuki Across een caravan mee willen nemen. Trail Mode zorgt er net als bij de RAV4 voor dat de wielen die grip verliezen geremd worden en het koppel naar de wielen met grip wordt gebracht.

Veiligheidssystemen Suzuki Across zijn RAV4

Je kunt kiezen uit vier rijmodi, van volledig elektrisch tot acculadermodus: EV, auto EV/HV, HV en acculadermodus. De opties zijn ook van de RAV4 overgenomen ondanks dat sommige een andere naam hebben gekregen: LED verlichting, climate control, 19″ velgen, 9″ scherm voor navigatie, Apple Carplay, Android Auto. Dynamic Radar Cruise control, Road Sign Assist, Lane Tracing Assist, Blind Spot Monitor, Pre-Collision system en Rear Cross traffic alert.

Vergelijking Toyota RAV4 vs Suzuki Across

Zoals je al merkt is eigenlijk alles exact hetzelfde als bij de landgenoten. Zelfs het rode stiksel in de plug-in versie van de RAV4 is meegenomen naar de Across. Behalve wat naamswijzigingen in opties en kleuren lijkt de auto op een andere neus na een exacte kopie.

Als we bovenstaande plaatjes bekijken valt op dat er een Suzuki neus op de RAV4 is geplakt. Herkenbaar als Suzuki is de neus zeker. De velgen van de Suzuki komen ons na een blik in de RAV4 accessoirelijst ook wel heel bekend voor.

Laten we eens wat meer inzoomen op het neusje. De koplampen van de Across zijn iets minder hoekig dan die van de RAV4. De inserts van de mistlampen en de grille zijn iets groter.

Mocht je met het laatste plaatje naar de plaatselijke Toyota dealer gaan en vragen wat voor auto dit is zul je volmondig het antwoord RAV4 krijgen. En geef ze dan eens ongelijk. De Across (RAV4) is de eerste auto in de samenwerking tussen Toyota en Suzuki en dat is aan alles duidelijk te zien. De Across is leverbaar in de kleuren White Pearl Crystal Shine, Silver Metallic, Attitude Black Mica, Sensual Red Mica, Gray Metallic en Dark Blue Mica. In het najaar weten we of de prijs net als het neusje ook anders is.