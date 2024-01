Techart GTsport gaat vol op chic en smaakvol

Een tuner die op chic gaat? Ja, de Techart GTsport is ineens voor de fijnproever.

De wereld van gemodificeerde auto’s is enorm groot. Het zijn echt niet allemaal oude Honda Civics met stortkoker, neon-verlichting en eigenaren die met droge ogen beweren dat Paul Walker een betere acteur was dan Anthony Hopkins. Het kan alle kanten op.

Soms kun je zelfs bij één bedrijf meerdere dingen kiezen. In dit geval is dat zo bij Techart. Deze Porsche-veredelaar uit Leonberg is namelijk de laatste tijd – over het algemeen – enkel geschikt voor de minder verlegen Porsche-chauffeur.

Maar nu is daar de GTsport van Techart. De basis daarvan is de Porsche 911 Turbo S. Nu is die auto van zichzelf al helemaal ‘af’, maar Techart zag ruimte voor verbetering. Er is een ‘voorschort’ (die je op de originele bumper monteert) met optioneel koolstofvezel ‘canards’ en luchtinlaten in de zijkant (eventueel ook koolstofvezel).

Techart GTsport

Hetzelfde geldt voor de achterbumper, die voorzien is van een carbon diffusor. Het thema koolstofvezel zet zich voort met de motorkap, die eventueel in ‘naakt’ carbon geleverd kan worden, maar standaard dus is meegespoten in carrosseriekleur. Vervolgens kun je deze set af maken met andere spiegelkappen. Techart maakt het dan af met de nodige badges.

Uiteraard heeft de tuner ook een setje wielen in de aanbieding. Je kan kiezen uit de Formula VI Race- of de Formula VII Race-velgen. Die eerste kun je optioneel voorzien van aerodiscs.

Naar Techart-maatstaven zijn dit allemaal vrij bescheiden modificaties. Het eindresultaat ziet er dan ook zeker niet verkeerd uit. Het mooie van een subtiel aangepakte auto is dat ‘ie er origineel uitziet. Alsof Porsche een 911 Turbo GT zou maken, zou ‘ie er zo uit zien, denk je niet?

Sneller!

Gaat zo’n Techart GTsport dan ook sneller dan een standaardexemplaar? Nou ja, een 911 Turbo S van de 992-generatie is natuurlijk al heel erg snel. Toch kon TechArt wat ruimte voor verbetering vinden. Middels de TechArt TA092/T1.1-upgrade (een externe ECU) stijgt het vermogen van 650 pk naar 710 pk en het maximumkoppel van 800 Nm naar 900 Nm.

Optioneel kun je de TECHART Power Kit TA 092/T2.1-kit bestellen, dan krijg je er ook een setje hybride turbo’s, waardoor het vermogen stijgt naar 800 pk en het koppel naar 950 Nm. Dan is het mogelijk om 350 km/u te halen!

Tenslotte het interieur. Daar kan Porsche al heel erg veel doen voor je via ‘Exclusive Manufaktur’, maar het atelier bij Techart gaat (veel) verder. In principe kun je alles bestellen, zolang je maar betaalt. Dus pimpelpaars walvispenis-leder met inleg van gedroogde rode biet zal vast wel kunnen. Na ja, dat dan waarschijnlijk niet maar je begrijpt de strekking.

Net als de GR Yaris facelift en Nissan Ariya Nismo van net staat TechArt met deze auto’s te schitteren op de Tokyo Motor Show. Mocht je interesse hebben, dan moet je er snel bij zijn. TechArt gaat 30 kits maken voor de GTsport.

