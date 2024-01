Niemand wil deze (plug-in) hybrides

De (plug-in) hybride vindt gretig aftrek. Toch wil niemand deze (plug-in) hybrides kopen. Maar waarom?

Het is toch al jaren booming. Hybride aandrijflijnen vinden, al dan niet geholpen door de nodige subsidies, al jaren gretig aftrek in automotive land. Ook de plug-in hybride is een oplossing die we veel zien op de weg.

Voor het woon-werk verkeer is de afstand vaak kort en kan dan volledig elektrisch afgelegd worden. Moet je eens wat verder of wil je op vakantie, dan is daar altijd de brandstofmotor om je bij te staan.

Massa is kassa

Het batterijpakket van een (plug-in) hybride wordt tijdens het rijden opgeladen door de brandstofmotor, maar ook door regeneratie. De massa van de auto creëert bij het loslaten van het gaspedaal stroom voor de accu en zo wordt de actieradius weer vergroot van het batterijpakket.

Allemaal heel succesvol bij personenauto’s. Dus dacht vrachtautofabrikant Scania, wat heeft er nog meer veel massa en dus potentieel? Inderdaad, een vrachtauto.

Niemand wil de Scania Hybrides

Dus kwam de Zweedse vrachtautobouwer met een hybride vrachtauto en een plug-in hybride vrachtauto op de markt. Er is alleen één probleem: bijna niemand koopt ze… en dus stopt de truckfabrikant met de productie van de hybride trucks.

Er zijn een aantal redenen om met de productie te stoppen aldus een woordvoerder van Scania tegen TTM.nl. De basis is echter eenvoudig: er was te weinig vraag naar de vrachtauto’s.

Best eigenaardig, want onze hybride trucks werken uitstekend en zijn de perfecte tool om een transitie naar volelektrisch vervoer te maken. Een volelektrische range van 60 km is voldoende voor de meest binnenstedelijke taken Woordvoerder van Scania tegenover TTM.nl

Lange adem

Quitters! Gewoon volhouden! Nou, niet dus. Scania zou om de productie langer vol te houden nu moeten investeren om te voldoen aan nieuwe GSR-regelgeving. De regelgeving vereist een reeks verplichte, geavanceerde veiligheidsvoorzieningen.

Die zijn vanaf juli 2024 verplicht voor alle nieuw verkochte trucks en dat moet dan terugverdiend worden. Ook moeten er dan nieuwe batterijpakketten komen. Samen met de verkoopcijfers heeft dat voor het merk geleid tot het stoppen van de HEV en PHEV Scania’s.

Wanneer de productie van de Scania hybrides precies stopt is nog niet bekend, maar in ieder geval voor juli 2024 dus. De bestaande klanten worden uiteraard gewoon met service en garantie bijgestaan.

Scania hybrides in Nederland

In ons land kun je alvast geen Scania hybrides meer bestellen. Al was de interesse in Nederland dan nu juist weer wel goed voor deze enorme bedrijfswagens. In ons kikkerlandje werden er de afgelopen jaren zo’n 50 stuks verkocht.