SUPER BREEK! Gelekte C-Klasse op Autoblog! - Autoblog.nl

We hebben de eerste beelden van de bestseller van Das Haus. De gelekte C-Klasse laat niets meer te wensen over.

Je zou het niet zeggen, maar de Mercedes-benz C-Klase loopt alweer een tijdje mee. De auto kwam in de eerste maand van 2014 op de markt. Het is binnenkort hoog tijd voor een nieuwe generatie. We hebben goed nieuws voor mensen die niet kunnen wachten, want de afbeeldingen van de nieuwe C-Klasse zijn gelekt!

We zagen een man met regenjas mijmeren dat hij al altijd pech had. Eenmaal aangekomen bij het Autoblog-redactiekantoor had hij geen bom of pratende robot voor ons. In ruil voor een paar spritsen, een bakkie troost en een stevige mannenknuffel gaf hij ons onderstaande foto’s.

Gelekte C-Klasse

Het was het allemaal waard, want de D-segment sedan van Mercedes is namelijk in vol ornaat te zien. Meestal zijn het nog half ingepakte auto’s, waarbij dan wat camouflagemateriaal is weg-geshopt. Maar we hebben nu een goed idee naar aanleiding van de gelekte C-Klasse. Het mag geen verrassing zijn dat de auto een kleine Mercedes-Benz S-Klasse is, qua styling.

Want de overeenkomsten zijn overduidelijk. Het design is meer evolutie dan revolutie. Als je de huidige Mercedes designtaal een beetje kent, kon je waarschijnlijk al inbeelden dat dít het ging worden.

Ook in het interieur is dat het geval. De centrale pad in het midden domineert enorm. Er is wederom gekozen voor een neo-klassieke barokke stijl. Enerzijds heb je de retro-luchtroosters en het prachtig bewerkte hout, anderzijds is daar een compleet digitaal instrumentarium. Hoogstwaarschijnlijk is dit exemplaar een dik aangeklede C-Klasse. We zijn dan ook benieuwd hoe de C160 zonder opties eruit komt te zien, ook qua interieur.

Motoren

Over motoren gesproken, daarmee gaat de C-Klasse stappen zetten. Elke motor zal geëlektrificeerd zijn tot op een bepaalde hoogte. Denk aan 48V-generatoren ter ondersteuning tot en met plug-in hybrides. Een geheel elektrische C-Klasse staat niet in de planning. Een C-Klasse met zescilinder of achtcilinder zal ook niet de fabriekspoorten verlaten. Zelfs de C63 AMG zal het moeten doen met een viercilinder. Dankzij elektromotoren zal het vermogen van de meeste modellen gewoon stijgen, dus je zult niets tekort komen.

Ook niet qua wegligging. Mercedes heeft namelijk de auto helemaal af kunnen stellen op het feit dat een viercilinder het maximum is. Dit betekent dat de voorzijde korter gemaakt kon worden (of beter gezegd: niet verlengd hoefde te worden). Ook is er veel geld gestoken in een compleet nieuw type achteras. Deze moet zorgen voor een nog hoogwaardiger weggedrag. De nieuwe C-Klasse zal standaard voorzien zijn van achterwielaandrijving, de motor wordt nog altijd in lengte geplaatst.

De nieuwe C-Klasse (W206) zal sowieso als sedan en Estate verschijnen. Een Coupé lijkt eveneens in de planning te zitten, een cabriolet is onwaarschijnlijk. Wel nieuw: voor het eerst komt er een C-Klasse All-Terrain. Wanneer de auto verschijnt is nog niet zeker. De officiële onthulling zal niet heel erg lang op zich laten wachten: 23 februari trekt Mercedes het doek van de auto, aldus Mercedes. Qua levering: verwacht ‘m in de zomer bij de dealers.

