Gevaarlijke Ford Mustang Mach-E mag niet afgeleverd worden! - Autoblog.nl

Ford heeft leveringen van de Mustang Mach-E bevroren vanwege een mogelijk defect.

Een ernstig ongeluk met de auto hoop je nooit te krijgen. Mocht het toch gebeuren, dan is het fijn om in een auto te zitten met een eCall-functie. Deze feature communiceert je locatie naar de hulpdiensten in het geval van een zware crash. Het is een levensreddende feature en een supermooie toevoeging voor de veiligheid van een auto. Op dit vlak is er echter een issue voor de Ford Mustang Mach-E met een afleververbod tot gevolg.

Mustang Mach-E afleververbod

Ford heeft een potentieel veiligheidsrisico ontdekt met de Mustang Mach-E. Het eCall-systeem zou niet goed werken. In het geval van en ernstige crash, zou het kunnen zijn dat het eCall-systeem de verkeerde GPS-locatie naar de hulpdiensten communiceert. Terwijl de hulpdiensten met spoed naar een willekeurige locatie rijden, lig jij mogelijk bekneld in de auto wachtend op hulp, met mogelijk alle gevolgen van dien. Ford neemt dit natuurlijk erg serieus en heeft besloten om een afleververbod in te stellen voor de Mustang Mach-E.

Er is een potentieel veiligheidsrisico op de Mustang Mach-E modellen geconstateerd, die onjuiste locatie-informatie kan verstrekken bij gebruik van het eCall-systeem. Dit betekent dat deze voertuigen in verband met de veiligheidsrisico’s absoluut niet aan klanten mogen worden afgeleverd. Hierbij dan ook het dringende verzoek om per direct geen kentekens meer aan te vragen en reeds openstaande kentekens niet te registreren. Wij zullen hier strikt op toezien. citaat uit Ford Nederland dealermailing dd.4-6-2021

Balen voor het automerk, want de Mustang Mach-E kwam al later op de markt dan verwacht. Door de vertraging zat een lancering in het einde van 2020 er niet meer in. Nu de leveringen eindelijk gaande zijn is dit opnieuw slecht nieuws voor de Mustang Mach-E. Aan de andere kant: better safe than sorry.

Ford Nederland heeft tegenover Autoblog bevestigd inderdaad op de hoogte te zijn van dit issue. Dealers die Mustang Mach-E’s geleverd krijgen mogen deze niet afleveren aan klanten. Een software update is in de maak. Tot die tijd hebben klanten te maken met een vertraagde levering. Ford verwacht uiterlijk 16 juni deze software update te kunnen installeren op de elektrische auto. Tot die tijd, of eerder als de update al beschikbaar komt, is een afleververbod van kracht voor de Ford Mustang Mach-E.

De mensen in die op dit moment een Ford Mustang Mach-E rijden, kunnen dat gewoon blijven doen. De klanten zullen een brief ontvangen of een bericht krijgen via Ford Pass. Dan worden ze automatisch op de hoogte gebracht van wanneer het systeem beschikbaar is.