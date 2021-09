Briljante Dacia-bodykit is nu gewoon te bestellen

Zijn er Dacia-rijders die behoefte hebben aan een bodykit? Prior Design denkt van wel!

Een bodykit voor een Dacia Duster: die hadden we nog niet. En dat is ook niet heel gek. Als er namelijk één merk is waarvan de klanten niet zitten te wachten op een bodykit, dan is het Dacia. Een Dacia koop je omdat het een praktisch en voordelig voertuig is.

Een bodykit is juist een dure, nutteloze en zelfs onpraktische toevoeging. Dit staat dus haaks op de filosofie van de Dacia-koper. Zoiets op de markt brengen lijkt dus niet direct een geniale zet. Toch doet Prior Design het gewoon. En we kunnen niet anders zeggen: het ziet er gewoon heel bruut uit.

Brede wielkasten, side skirts, een voorspoiler, diffuser en dakspoiler zijn genoeg om de Duster tot een hele andere auto te transformeren. Om de look af te maken zul je overigens wel zelf verlaging en andere velgen moeten regelen. We hebben namelijk zo’n vermoeden dat deze bodykit niet heel goed samengaat met standaard 16 inch velgen.

Een bodykit uitbrengen voor een Dacia Duster is een gewaagde zet voor een tuner, maar Prior Design heeft dit niet op goed geluk gedaan. Vorig jaar kwamen ze al met renders om de reacties te pijlen. Het was toen nog niet duidelijk of de tuner de kit daadwerkelijk ging uitbrengen, maar wat bleek? Iedereen was laaiend enthousiast. Alleen al vanuit marketingoogpunt is dit dus een briljante zet van Prior Design.

Als trotste Dacia Duster-eigenaar kun je deze bodykit nu daarom gewoon bestellen via de website van Prior Design. Voor de bodykit ben je €2.999 kwijt. Voor €299 kun je er ook de dakspoiler bij bestellen. Zoals gezegd, moet je daarnaast nog wel even velgen en verlagingsveren regelen om de look af te maken.