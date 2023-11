Wat de overheid niet kan, kan Peugeot wel

Waar de Nederlandse overheid geen zekerheid lijkt te kunnen bieden, denkt Peugeot dat wel te kunnen: de Peugeot e-208 belastingvrij.

De Nederlandse overheid staat nu niet echt bekend om langdurig consequent beleid op bijvoorbeeld het gebied van subsidies voor elektrisch rijden. Een duidelijk bijeffect daarvan beschreven we gisteren al, hierdoor willen kopers helemaal geen elektrische auto meer.

Zo is nog maar de vraag wat er met de motorrijtuigenbelasting voor EV’s gaat gebeuren. Het plan is nu een kwart tarief voor in 2025 en vanaf 2026 de volle mep. Nu wil het geval dat we op 22 november een nieuwe volksvertegenwoordiging kiezen. Daarna moet er nog geformeerd en voor je het weet is het 2026 voordat er überhaupt duidelijkheid is over wat de belasting voor een elektrische auto gaat doen.

Peugeot biedt zekerheid

Op zo’n overheid kun je niet bouwen. En geen lange termijn planning maken. Om te voorkomen dat je door het extra gewicht van het batterijpakket straks ontzettend veel belasting moet betalen wachten kopers nu dus af.

Slecht nieuws voor de fabrikanten van elektrische auto’s want die blijven dus maar mooi zitten met hun voorraad. Dus moeten de marketingjongens aan de slag. Zo ook bij Peugeot in Nederland.

Peugeot e-208 belastingvrij

Wat heeft het merk nu bedacht? Als je nu een private-lease contract bij de Peugeot dealer afsluit voor een e-208 in e-Style uitvoering, dan pakt het merk de rekening op tot 2028. Zo biedt Peugeot je de zekerheid die de Nederlandse overheid niet kan bieden.

Let wel op, het betreft een gelimiteerd aantal en alleen deze uitvoering én alleen in de private lease. Maar tot 2028 heb je zekerheid van het maandbedrag wat je nu betaalt, ongeacht of er wel of geen motorrijtuigenbelasting betaald moet worden. Ook de subsidie van 2.950 euro die de overheid verstrekt is meegerekend in het maandbedrag.

Leuke actie in verkiezingstijd, maar alleen bij een private-lease contract. Koop je de auto gewoon, dan heb je pech en komt eventuele belasting gewoon voor eigen rekening. Dan is de Peugeot e-208 dus NIET belastingvrij.