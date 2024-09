Privé rijden met je leaseauto ZONDER bijtelling

Een nieuw platform belooft leasen zonder bijtelling, wat natuurlijk voor iedereen als muziek in de oren klinkt.

We kennen allemaal de tijdlijn wel van recente auto’s die dankzij gunstige bijtelling ineens retepopulair werden. De tijd waarin 14 procent echt geweldig was voor een Skoda Fabia Greenline. Daarna natuurlijk 0 procent (en toen 4 procent) voor EV’s en PHEV’s, waardoor ineens echt iedereen een Mitsubishi Outlander fèf had. En natuurlijk wat er nu gebeurt qua bijtelling op EV’s, waardoor bijtelling uiteindelijk alsnog fors is voor auto’s die voorheen voordelig waren.

Leaseauto zonder bijtelling maar wel privé rijden

Hoe werkt bijtelling? Onder de streep moet je het ongeveer als volgt zien: je betaalt geen bijtelling over de zakelijke kilometers die je rijdt, dus woon-werkverkeer. Bijtelling komt pas om de hoek kijken wanneer je de auto privé gaat rijden. Nu willen veel mensen ook in hun vrije tijd met de auto rijden, dus dan betaal je bijtelling, via je werkgever.

Kan dat niet anders? Volgens een nieuw bedrijf genaamd PlatformAuto kan het ook zonder bijtelling. Dat is opmerkelijk, want bijtelling is ook hier altijd een hot-topic.

Bij PlatformAuto wordt het zakelijk en het privé rijden uit elkaar getrokken. Omdat de zakelijke leaseauto niet privé gebruikt wordt, maar deze ‘beschikbaar wordt gesteld’ door PlatformAuto aan de berijder middels een abonnement, zet je de bijtelling buiten spel.

Anders gesteld, ze scheiden echt de zakelijke leaseovereenkomst die een werkgever sluit met de leasemaatschappij van een abonnement dat de werknemer sluit met Platformauto.

De basis is namelijk dat de prijs van een abonnement 6% van de cataloguswaarde van de auto bedraagt. Als je dat dus vergelijkt met de 17% en 22% bijtelling, dan klinkt dat aantrekkelijk.

Dat abonnement geeft je recht op een aantal kilometers in beschikbare auto’s die jij kunt reserveren. Dat zal vaak die auto zijn die al voor je deur staat.

Volgens het bedrijf scheelt dat je jaarlijks zo’n 2.500 euro wat je anders aan bijtelling moet aftikken op een auto met een waarde van 50.000 euro. Die vloot auto’s is wel een deelautosysteem, dus je moet via een app altijd even checken waar en hoe je de privéauto in kwestie kan gebruiken.

Voor de leasemaatschappij klinkt dit ook wel goed, want die stuurt een rekening voor dezelfde auto naar de werkgever en de werknemer betaalt ook via Platformauto. Win win?

Kan dat?

Nou is de vraag natuurlijk: kan dit zomaar? Volgens PlatformAuto uiteraard wel, anders hadden ze het niet bedacht. Je zet de Belastingdienst wel volledig buiten spel, ‘wat ze niet leuk gaan vinden’ volgens CEO Wierd Meijering.

Bij ons viel het persbericht in de bus en we fronsten onze wenkbrauwen ook even. Zou het werkelijk? Tijd om even contact op te nemen met de mensen van dit initiatief. We verklappen alvast dat het een interessante ontwikkeling is, maar dat we wel benieuwd zijn hoe de belastingdienst hier op gaat reageren. Daarnaast kun je op dit moment ook nog niet ‘abonneer’ clicken, dus het is ook nog wel ‘work in progress’.

Wij namen dus contact op met Platformauto om een aantal voor de hand liggende vragen te stellen:

Hoeveel kilometers mag je dan rijden voor die 6% van de cataloguswaarde?

“Als bijvoorbeeld in de huidige situatie een werkgever een auto leaset voor 40.000 totaal per jaar (zakelijk en privé) en een werkgever in de nieuwe situatie 25.000 zakelijk afspreekt, dan zal de leasemaatschappij 15.000 km voor ons en onze klanten aanmaken. Die 15.000 is dan wat wij via onze app aanbieden. Onze klanten weten voordat men een abonnement afsluit hoeveel km er bij hun abonnement zit inbegrepen.”

Hoe werkt het in de praktijk, wie heeft er nou een contract met wie?

“De leasemaatschappij heeft een leasecontract met de werkgever. De leasemaatschappij op haar beurt laat ons weer weten voor welke auto’s wij een abonnement kunnen aanbieden aan de werknemer van de auto. Wij sluiten een abonnement af met de werknemer op basis van een aantal kilometers, de prijs is 6% van de cataloguswaarde van de auto.”

Maar welke auto’s kan je dan privé rijden?

“Je kunt de beschikbare auto’s reserveren en dat kan natuurlijk de auto zijn die bij je huis geparkeerd staat aan de laadpaal. Maar het kan ook een auto zijn met dezelfde km-prijs of lager in jouw buurt.”

Kan iemand er met jouw auto vandoor gaan, terwijl jij hem nodig hebt?

“Je hebt een abonnement op basis van kilometers, je kunt hem dus net zo lang ‘vasthouden’ als je wilt.”

Hebben jullie ook goedkeuring van de Belastingdienst voor deze constructie?

“Nee, maar die zouden ze ook niet geven als we er om vroegen. Dat klinkt gek, maar we hebben ons door experts laten vertellen dat de overheid dat antwoord niet zal geven. Maar we hebben ons concept uitgebreid laten toetsen door fiscale specialisten en het voldoet aan alle eisen.”

Zijn er al aanmeldingen?

“Er hebben zich direct al een tiental mensen na de eerste berichten aangemeld, dus we hopen binnen 2 weken de eerste abonnementen af te sluiten.”

Nou zeg het maar! Staan jullie te trappelen voor een leaseauto zonder bijtelling, of betaal jij liever meer om nergens over na te denken?

Foto-credit: BMW i5 naast een Mercedes EQS, via @benja01 op Autoblog Spots.