Puristenauto met handbak en 300 pk op komst

We worden altijd wel blij van een puristenauto met handbak.

In Europa zijn er behoorlijk strenge eisen als het gaat om uitstoot voor auto’s. In Nederland is de CO2-uitstoot ook nog eens verbonden met de BPM (die we geen BPM mogen noemen). Het is een extra belasting op CO2. En het gaat heel hard, alles wat niet geheel elektrisch is, krijgt al een boete.

Allemaal goed en aardig, want het zorgt voor schonere lucht. Het is aan de andere kant ook jammer. Want veel leuke auto’s komen daardoor niet eens meer naar Nederland of zelfs naar Europa toe. Collega @RubenPriest toonde jullie vanmorgen al de nieuwe Nissan Z, met 3.0 V6 biturbo-motor én handbak. Maar er is nog een puristenauto met handbak die aan ons voorbijgaat: de Subaru Impreza WRX.

Puristenauto met handbak

Ooit was de Subaru Impreza de goedkoopste manier om Porsches te pesten, maar de auto werd telkens duurder en niet echt sneller, in Europa althans. In andere landen werd de WRX wel verder doorontwikkeld en bleef ie goedkoop. Binnenkort is het tijd voor weer een nieuwe generatie. Subaru heeft al verklapt dat deze eraan komt en stuurt belangrijke beelden mee.

2.4 liter turbo boxer

Ja, je ziet het goed, er komt een handbak aan voor de nieuwe Subaru WRX! Uiteindelijk zijn het de Japanners en Amerikanen die nog auto’s voor de purist bouwen. Qua motor is het ook nog ouderwets lekker, een 2.4 liter turbo boxer (uit de Subaru Acent) wordt naar een zekerheid grenzende vorm van waarschijnlijkheid voorzien van zo’n 300 pk. Daarmee is de Subaru WRX op het niveau van de uitgaande WRX STI, die naar verluidt 400 pk gaat krijgen.











De Subaru WRX zou aanvankelijk zijn debuut maken op de New York International Auto Show, maar die gaat helaas niet door. Dus gaat Subaru de auto zelf maar online onthullen. Dit zijn al de eerste teaser die Subaru op Twitter heeft vrijgegeven.

Daarbij kunnen we in elk geval zien dat het géén crossover-dinges-achtig geval is of dat er een CVT aan boord. Dat is goed nieuws voor liefhebbers van de puristenauto met handbak. Maar niet voor hen die in Nederland leven. De auto komt hoogstwaarschijnlijk niet naar Nederland. De Subaru WRX is namelijk al uit het gamma gehaald sinds 2008.

