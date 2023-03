Prins Bernhard: niet meer jaarlijks F1 op Zandvoort

Prins Bernhard heeft slecht nieuws: het is niet ieder jaar feest.

Een jaartje of 10 geleden zou je nog keihard uitgelachen zijn als je voorstelde om de F1 terug te halen naar Nederland, maar tijden veranderen. Inmiddels is al twee keer de Dutch Grand Prix verreden op een vernieuwd Zandvoort. Beide edities waren een daverend succes.

Dit smaakte natuurlijk naar meer, dus we krijgen er gegarandeerd nog drie keer een Grand Prix op Zandvoort. Dit jaar lag sowieso al vast en in oktober werd bekend dat het feest ook in 2024 en 2025 door kan gaan.

Zal de Dutch Grand Prix ook na 2025 een vaste waarde op de kalender blijven? Daar moet je niet zomaar van uit gaan. FD sprak met Zijne Hoogheid Prins Bernhard en die heeft slecht nieuws: de F1 zal waarschijnlijk niet meer jaarlijks terugkeren naar Zandvoort.

Dat is vooral een geldkwestie. Er zijn meer gegadigden en die zijn bereid veel meer te betalen. “‘Voor ons kan dat financieel niet uit. De Formule 1 wil ons er waarschijnlijk wel bijhouden, maar niet meer ieder jaar,” aldus Bernhard.

De toekomst van de Dutch Grand Prix is dus nog onzeker, maar we kunnen nog even vooruit. Max kan in ieder geval nog drie keer zegevieren op Zandvoort. Wat waarschijnlijk wel gaat lukken, zoals de zaken er nu voorstaan.

Voor 2026 zijn er nog een hoop dingen onzeker, want dan gaan ook de nieuwe regelementen in. Er zal dat seizoen dus sowieso een hoop anders zijn, Zandvoort of geen Zandvoort.

Bron: Financieel Dagblad

Foto: Essay Produkties/Chris Schotanus