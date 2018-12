Proef de bizarre snelheid van de Bugatti Chiron

Blijft toch indrukwekkend, die Chiron.

We hadden het er gister nog over: CEO Stephan Winkelmann heeft een punt wanneer hij zegt dat een Bugatti Chiron meer is dan een gigantische motor met de overige nodige componenten er aan vast geschroefd. Het is een auto die extreme luxe paart met nog nooit eerder vertoonde performance. Bovenaan dit artikel, op de foto, staan de specs nogmaals om dat te bevestigen.

De auto moet nog meer grenzen verleggen dan voorganger Veyron. Maar tot op het heden heeft hij dat nog niet gedaan. Dat komt omdat Bugatti nog geen goede banden heeft die een dergelijke snelheid veilig kunnen halen. Tot die tijd hebben de bouwers uit Molsheim de auto elektronisch gelimiteerd op 420 km/u. Alsof het niks is, maar de auto moet technisch in staat zijn om 482 km/u te halen (300 mph). Maar ook kijken of de auto de 420 aantikt haalt heeft nog niemand geprobeerd. Tot nu toe dan.

Johnny Bohmer Proving Grounds heeft een lange startbaan die uitermate geschikt is om te tonen wat de Bug in zijn mars heeft. De topsnelheid van de auto en hoe hij naar de 400 km/u accelereert, is ongekend: maar het allermooiste blijft hoe de Chiron op dit soort snelheden geen kik geeft. Alsof hij elke dag in staat is om dit soort krankzinnige dingen te doen. Is hij op zich ook, maar goed.

De top van 420 km/u (261 mph) wordt gehaald. Voor een kleine seconde, maar er staat daadwerkelijk een 261 op het scherm. Not bad, Bugatti. De ingenieurs moeten zelf nog aan de slag zonder limiter, maar zoals al eerder gezegd, gaat Winkelmann daar geen prioriteit op zetten.