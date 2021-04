Video - kleine crash met Bugatti Chiron Pur Sport - Autoblog.nl

In een korte video wordt een kleine crash getoond tussen een doorsnee Toyota Corolla en een bepaald niet zo doorsnee Bugatti Chiron Pur Sport.

In St. Louis in de VS heeft een Bugatti Chiron Pur Sport tegen een andere auto aangezeten. De schade valt mee – al zit je bij Bugatti al vaak in hoge cijfers te rekenen. Het gaat om een proefrit in een demo-auto van de Amerikaanse Bugatti-dealers. Degene die reed had een iets te zware rechtervoet. Het belangrijkste: iedereen is met de schrik vrijgekomen. Meer foto’s en info op Instagram.