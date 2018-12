Tesla is nu één van de meest waardevolle autofabrikanten

De aan(deel)houder wint.

De terugblikken op 2018 komen eraan en als we kijken naar ieders favoriete merk Tesla (…), dan kunnen we spreken van een bewogen jaar. Een jaar met problemen. Vooral bij de fabrieken waar de Model 3 geproduceerd wordt. Terwijl Elon Musk de vreemde maar almachtige CEO blijft die even zijn auto in de ruimte parkeert. Ondertussen stuitert zo’n nieuw merk alle kanten op qua levensverwachting. Want al houden jonge merken het lastig vol in de overbevolkte autowereld, Tesla wist te overleven en ze zijn momenteel op grote schaal Model 3’s aan het produceren.

Het vertrouwen in Tesla is daarmee terug, zo lijkt het. Alhoewel, Tesla op de beurs was dit jaar ook even een dingetje. Musk doet vaak uitlatingen op Twitter, sommige serieus, sommige niet serieus. Maar toen zo’n drie maanden geleden de topman ineens in de media verscheen terwijl hij een toeter pafte, kwam er wat opschudding. Het hielp ook niet dat hij in die tijd een tweet plaatste waarin hij ‘overwoog’ om Tesla van de markt te halen en er een privébusiness van te maken. Met de hashtag 420 was het wellicht niet de bedoeling om dit heel serieus te nemen, maar dat deden instanties als de SEC wel. Die klaagden Musk aan voor fraude en de CEO was voortaan ex-CEO. Oei.

En die koers? Die kent zijn gebruikelijke pieken en dalen. Maar sinds kort zijn het vooral pieken, want Tesla gaat lekker op de beurs. Momenteel zijn we aangekomen op een punt dat Tesla de grote merken van de autowereld op vele fronten passeert. Naast de positieve verkopen vergeleken met BMW, passeerde Tesla het Duitse merk ook op de markt, evenals wereldconcern Ford. Ondertussen is er een nieuwe mijlpaal: de beurswaarde van Tesla ligt momenteel hoger dan die van Daimler. Het moederbedrijf van onder andere Mercedes-Benz.

De grote waarde van Tesla heeft te maken met vertrouwen in de toekomst. Daar waar Elon redelijk de toekomst in kijkt met zijn Tesla’s, zijn de aandeelhouders van Daimler voorzichtig in verband met de verwachte daling van dieselmotoren in het gamma. De elektrificatie van Mercedes, startend met de EQC, kan de cijfers opnieuw veranderen. Maar ook dat is toekomstmuziek.

INSTANT UPDATE: Tesla overweegt de door GM gesloten fabrieken over te nemen. Door de grote bezuinigingen hebben die wat ruimte over namelijk. Dat is overigens wel heel tekenend voor de situatie; nieuw automerk neemt fabrieken van oude reus over.