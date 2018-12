Bugatti heeft slecht nieuws voor liefhebbers van open lucht

Waaronder Michel Perridon, die waarschijnlijk al een zakcentje opzij had gelegd.

De Bugatti Veyron is in zijn negenjarig bestaan flink uitgemolken. Veel mensen wilden de auto wat persoonlijker, zonder dat hij daar per se sneller van werd. Wat dat betreft is ‘het nieuwe Bugatti’ technisch gezien beter bezig. Van de Chiron zijn enkel modellen uitgebracht die qua performance ook daadwerkelijk wat toevoegden. De Chiron Sport, bijvoorbeeld. Of wat dacht je van zustermodel Divo? En daar blijft het niet bij.

Wat er echter niet komt, is een nieuwe Grand Sport. Tegen MotorTrend zei de nieuwe Bugatti-topman Stephan Winkelmann, zonder verdere uitleg, dat een Chiron Grand Sport niet in de line-up van Bugatti komt. Aan de ene kant jammer, aan de andere kant krijgt de Chiron wel op andere manieren contact met de lucht.

Overigens vroeg MT zich ook af waarom er nog geen officiële snelheidstests zijn. De teller met 500 km/u erop en de verhalen dat de Chiron met zijn 1.500 pk de 300 mph (482 km/u) kan aanraken, zijn nog niet bevestigd door daadwerkelijke tests. Maar zoals Winkelmann ook al eerder zei, wordt daar geen onnodige vaart achter gezet. Bugatti’s zijn meer dan alleen auto’s die hoge snelheden kan halen, het gaat om de combinatie tussen hypercar en luxeslee. Goed punt, want terwijl de concurrentie vanuit Zweedse of Amerikaanse schuurtjes moordend is, kan zowel een Koenigsegg als Hennessey Venom die combi van de Chiron niet evenaren.

Overigens doet Winkelmann de claims dat Bugatti met een SUV komt de das om. Daarmee sluit hij de komst van een SUV/crossover niet uit, maar het heeft sowieso geen prioriteit. Mocht Bugatti toch een een andere kant op gaan dan hypercars, doe mij dan maar de Galibier.