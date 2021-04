Continental GT Speed Convertible is absolute top - Autoblog.nl

De nieuwe Bentley Continental GT Speed Convertible is voor mensen die niets uit hoeven te leggen.

Je hebt soms van die auto’s waarin je niets meer hoeft uit te leggen. Dat heb je met hele sportieve auto’s, als hele luxe auto’s. Oh, en je hoeft ook niets uit te leggen als je rijdt in een Chevrolet Tacuma: iedereen weet dat je vrouw de discussie dan heeft gewonnen. De (adem in) Bentley Continental GT Speed Convertible (adem uit) is ook zo’n auto.

Bon vivant

Iedereen weet meteen dat deze auto is bedoeld voor de betere bon vivant, met extreem veel luxe om je aan te laven. Dat het een lieve duit kost, doet er niet echt toe. De Bentley Contintental GT Speed Convertible is alleen voor mensen die het beste van het beste wensen.

Het hoogtepunt van de Bentley Continental GT Speed Convertible is de 6.0 TSI-motor. In tegenstelling tot een Audi met 60 TFSI-motor heeft deze Brit daadwerkelijk een 6.0 liter grote biturbo twaalfcilinder (W12, om precies te zijn). Deze is in dit geval goed voor precies 659 pk aan vermogen een 900 Nm aan trekkracht.

Prestaties Continental GT Speed Convertible

Daarmee doet de open Bentley zijn naam eer aan, want de luxe slee is bijzonder snel. Dankzij vierwielaandrijving en een automaat met dubbele koppeling katapulteer je in 3,7 seconden naar de 100 km/u. De topsnelheid is 335 km/u. Bijna net zo snel als de Continental GT Speed (de coupé) dus. Die gaat namelijk in 3,6 tellen naar de 100 km/u.

Sportief

Ondanks dat deze Bentley waarschijnlijk erg goed is in bijzonder snel in een rechte lijn rijden, zegt Bentley dat de auto ook daadwerkelijk bochten kan maken. Aangezien de auto op het MSB-platform staat, deelt de auto techniek met de Porsche Panamera, die ook van dat platform gebruik maakt. Dat is een prima uitgangspunt. Er is een actief elektronisch sperdifferentieel op de achteras. Daarnaast zijn er vier verschillende rijmodi. Over ‘vier’ gesproken: de Bentley Continental GT Speed Convertible heeft standaard vierwielbesturing.

Kenmerken Continental GT Speed Convertible

Om het geheel ook weer tot stilstand te kunnen brengen, zijn er standaard nieuwe carbon remmen. Die zijn standaard. Ook standaard zijn 22” gesmede velgen, speciale grille en uiteraard de nodige ‘Speed’-badges. Het dak (eventueel van tweed) is te openen of sluiten in 19 seconden. Dat is voor een auto met vier zitplaatsen (en dus een grote en gecompliceerder dak) bijzonder snel. In het interieur zijn er ook de nodige badges en een alcantara stuurwiel. De rest van de bekleding is leer en alcantara. Uiteraard kun je alles samenstellen zoals je wenst.

Prijzen onbekend

Prijzen van de Continental GT Convertible Speed zijn nog niet bekend, maar reken op een een redelijke twee-onder-een-kap in een vinexwijk in Overijssel. De normale open Continental met twaalfpitter ‘doet’ namelijk al drie ton, dus deze zal er met verve overheen gaan. Maar hey, dan heb je wel superluxe vierzits cabriolet die 335 km/u haalt.