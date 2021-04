Rode Alfa RZ is heerlijke Nederlandse nostalgie - Autoblog.nl

Waan je een échte Rolf Wouters in deze rode Alfa RZ.

Wie in de jaren ’90 is opgegroeid, zal ‘m ongetwijfeld kennen: Rolf Wouters! De goedlachse presentator was destijds niet weg te slaan van de buis. Er was geen programma compleet zonder de kuif van de heer Wouters. Hoogtepuntje was wellicht het zonder Emmy’s en Bafta’s overladen Now Or Never.

Dat programma ging over…, eh, ja. Waar ging het ook alweer over? Geen idee, maar we weten nog wel dat Rolf Wouters rondreed in de ‘Now-or-never’ auto, een gele Alfa Romeo RZ. Destijds zag je hem in elke reclameflits voorbijkomen, maar de RZ was (en is) een zeer bijzondere automobiel.

Open versie

Voor wie ‘m niet kent, de RZ (Roadster Zagato) is de open versie van de SZ (Sprint Zagato). De open versie is zo mogelijk nog polariserender dan de dichte variant van Zagato’s monster. Met name en-profil en schuin van achteren oogt de auto erg vreemd. Maar ja, de auto is niet bedoeld om iedereen te visueel te pleasen, maar om lekker eigenzinnig te zijn.

Rode Alfa RZ

Ondanks dat het lijkt alsof de RZ alleen een dak mist, is bijna elk paneel anders. De achterklep is identiek (en zeer klein), net als de voorschermen. Dan de kleur. Het is namelijk een rode Alfa RZ. De Alfa Romeo SZ (de coupé, dus) was er enkel in het rood met een bruin interieur. Bij de SZ kwamen zwart en geel officieel beschikbaar. Die twee kleuren komen dan ook het meest voor. Maar dit exemplaar is dus Rosso Alfa, met heel eigenwijs, een zwart interieur en een tweekleurig stuurwiel.

Normaal gesproken behandelen we dan nu de prijs. Dit exemplaar heeft namelijk slechts 12.807 km gelopen. Dat betekent dat de prijs erg hoog zal zijn. Helaas is deze nog ‘nader overeen te komen’. Goede RZ’s met zeer weinig kilometers doen minimaal een ton. Als je dan ook nog eens en rode Alfa RZ hebt, kom je uit op minimaal 125.000 tot 150.000 euro, afhankelijk van wat de gek ervoor wil geven. Ben jij die (magistrale) gek? Bekijk dan deze Alfa RZ advertentie! Een contactadvertentie van Rolf Wouters hebben we niet kunnen vinden, maar hopelijk gaat het goed met ‘m.

