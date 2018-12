Protesteren werkt: geen verhoging brandstofprijs!

Lekker auto's in de fik steken, ruiten ingooien en fakkels naar de politie smijten. Heerlijk!

Frankrijk, het land van goede wijnen, Philip Freriks en mooie vakantiebestemmingen. Ook het land van vreselijke tolwegen en doorgedraaide burgers. Met name de hoofdstad Parijs was de afgelopen periode het toneel van de ‘gele hesjes’. Zoals wel vaker, werd de stad geterroriseerd door vandalen en idioten die geweld gebruikten om een punt te maken. Echt waar. Wie de Lonely Planet openslaat ziet bij Parijs foto’s van autobranden, gemaskerde hooligans en beschadigde gebouwen. Oh, Paris, je t’aime.

Het bizarre is nog dat de regering Macron buigt voor de wantoestanden in het land en niet zo’n beetje ook. Eerst werd al duidelijk dat de Franse overheid de maatregelen omtrent een belastingverhoging op diesel en benzine zou uitstellen met een half jaar. Nu is bekend geworden dat de verhoging op z’n vroegst pas begin 2020 van kracht wordt. De regering in Frankrijk heeft de omstreden maatregel met twee jaar uitgesteld.

In Nederland zouden we ‘even de koppen bij elkaar steken’, met hooguit een heroverweging tot gevolg. De Fransen reageren in dit geval als een klein kind. Weglopen van de verantwoordelijkheid en de problemen vooruit schuiven. Want reken maar dat de belastingverhoging niet zonder slag of stoot van kracht zal gaan na 2019. Bovendien is het de vraag of Macron tegen die tijd nog wel president is, gezien de grote huidige onvrede in Frankrijk over de politicus.

Autoblog toptip: parkeer je auto niet in het centrum van Parijs begin 2020. De gele hesjes zullen de komende 24+ maanden wellicht in de kast verdwijnen. Over twee jaar begint de ellende weer van vooraf aan. Viva La France!