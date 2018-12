Fransen draaien duurdere brandstof weer terug?

De boel op stelten zetten helpt blijkbaar.

Het is al een tijdje onrustig in Frankrijk sinds de regering heeft aangekondigd de belasting op brandstof te willen verhogen. Afgelopen weekend ging het in de hoofdstad Parijs mis toen protesten uitliepen op rellen en vernielingen. Naar goed Frans gebruik kregen agenten vuurwerk en voorwerpen naar de hoofd geslingerd. Ook gingen tientallen auto’s in vlammen op.

De ‘staak cultuur’ van de Fransen gaat misschien nog effect hebben ook. Volgens bronnen die dichtbij de regering staan, zal Premier Edouard Philippe later vandaag officieel bekendmaken dat de aangekondigde belastingverhoging op brandstof niet langer doorgaat. Dit, terwijl we eerder nog een ander geluid hoorden.

Met het huidige plan wil de Franse regering in stapjes de belasting op brandstof verhogen. Per januari zou de benzine 3 cent duurder worden en diesel 6 cent. Tot 2022 zou de belasting dan langzaam oplopen. De bevolking reageerde woedend op de aangekondigde maatregelen van de regering. Niet alleen in Parijs, maar ook in de rest van Frankrijk werden demonstraties georganiseerd die de bijnaam ‘Gele Hesjes’ kregen.

De gemiddelde brandstofprijs voor benzine ligt in Frankrijk momenteel op zo’n 1,56 euro per liter, wat ongeveer te vergelijken valt met de huidige Nederlandse prijzen. Door de dalende olieprijzen is de brandstofprijs de afgelopen periode flink gedaald. Een (voorlopige) einde aan die daling kwam gisteren, toen de prijs voor een vat olie met enkele procenten steeg.