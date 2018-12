In dit Europese land wordt het openbaar vervoer GRATIS

Gratis, noppes, nada.

Het openbaar vervoer als aantrekkelijk alternatief neerzetten. In Nederland kunnen we er nog wat van leren. Zolang een retourtje Rotterdam – Amsterdam met de trein meer dan 30 euro blijft kosten, is het voor veel mensen nog steeds interessanter om als groepje met één auto deze trip te maken.

In dat opzicht heeft Luxemburg een keiharde primeur te pakken. Het is het eerste land ter wereld dat openbaar vervoer gratis gaat aanbieden in de hoofdstad van het land. Niet alleen aan senioren, niet alleen aan studenten. Nee, iedereen mag er straks kosteloos gebruik van maken. Eerder werd al besloten dat mensen onder de 20 jaar gratis gebruik mochten maken van het OV. Naar verluidt wilde Emile Ratelband meteen zijn leeftijd laten aanpassen naar 4 jaar.

De nieuwe maatregel van de Luxemburgse regering gaat in de zomer van 2019 in en geldt voorlopig alleen in Luxemburg Stad. De tram, bus en trein zullen gratis zijn. De komende periode wil de Luxemburgse overheid gebruiken om het plan verder uit te denken. Er moet onder meer gekeken worden naar de 1e- en 2e klas als het gaat om treinreizen. Het is een poging van de regering om milieuvervuiling in de grote stad aan te pakken. Luxemburg Stad telt 110.000 inwoners en veel fileproblemen. De werkenden in de stad zijn, naast de eigen bevolking, onder meer afkomstig uit België en Duitsland.

Foto: 458 en R8 in Luxemburg Stad via @stephano op Autojunk