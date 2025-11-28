Puber op e-bike haalt agent in met 90 km/u op de snelweg

Welkom in 2025. Waar het opvoeren van de e-bike soms geen grens lijkt te hebben.

Kijk, vroeger moest ik gewoon door weer en wind trappen op mijn pedaaltjes naar school. De jeugd van tegenwoordig heeft makkelijk met de e-bikes en de fatbikes. Om nog maar te zwijgen over het feit als je zo’n ding illegaal opvoert. Deze puber maakte het wel heel bont.

E-bike opvoeren tot de max

De e-bike in kwestie werd niet alleen opgevoerd, de fiets was inmiddels snel genoeg om mee te komen met het verkeer op de snelweg. En zo geschiedde. Twee Franse motoragenten waren bezig om een automobilist te onderscheppen toen ze op de A7 bij Marseille plots ingehaald werden door een 16-jarige op een e-bike. Het lijkt wel een Pieter Valley sketch.

De agent op de motorfiets moest 90 km/u rijden om de puber op de e-bike bij te houden. De jongen had niet eens een helm op. Zoals elke 16-jarige zou reageren bij een staandehouding was de reactie lekker bijdehand. De tiener zou zich van geen kwaad bewust zijn. De e-bike had maar een 250 watt motortje en hij was per ongeluk op de snelweg terechtgekomen omdat zijn navigatie hem verkeerd had gestuurd. Ja, die smoes werkt misschien bij je moeder thuis maar de politie is niet gek.

Na een snelle inspectie bleek dat de trappers van de fiets waren verwijderd. Geen misverstand mogelijk: dit was geen e-bike meer, dit was een elektrische bromfiets zonder kenteken en zonder verdere remmingen. Ook in Frankrijk is dat keihard illegaal.

Bij een verdere inspectie bleek er geen 250W motor, maar een 5.000 watt motor de aandrijving van de e-bike te verzorgen. Goed voor prestaties waar sommige 125cc-motoren jaloers op zouden zijn. Toegegeven, creatief is het wel. Veilig is anders.

De fiets had een elektronische snelheidsregistratie en het geheugen daarvan bleek nog vers. De agenten lazen doodleuk een recent gelogde topsnelheid van… 121 km/u. OP EEN E-BIKE. Dat harder dan menig vrachtwagen en natuurlijk krankzinnig op een fiets zonder enige vorm van bescherming.

De jongen wordt vervolgd voor het betreden van de snelweg en het ontbreken van een helm. Daarnaast is zijn e-bike direct in beslag genomen. Op school hebben ze ook eindelijk een antwoord op de vraag waarom deze 16-jarige toch altijd zo keurig op tijd was tijdens de eerste les ’s ochtends. Ja, met 120 km/u richting het klaslokaal knallen gaat wat harder dan 25 km/u. (via franceinfo)